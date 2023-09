Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate.



Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der dänische Insulin-Weltmarktführer Novo Nordisk habe den französischen Luxusgüterkonzern LVMH am Freitag als wertvollstes europäisches Börsen-Unternehmen abgelöst. Dank eines Kursanstiegs um 2,14 Prozent an der Heimatbörse in Kopenhagen sei die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk auf umgerechnet gut 393 Milliarden Euro gestiegen.LVMH sei nach einem Kursrückgang um 0,8 Prozent mit 389,5 Milliarden Euro bewertet worden. Im früheren Jahresverlauf seien die Franzosen noch als erstes europäisches Unternehmen an der Börse mehr als 500 Milliarden Dollar (464 Milliarden Euro) wert gewesen. "Der Aktionär" halte es für möglich, dass das Unternehmen Novo Nordisk auch eines Tages die magische Marke von 500 Milliarden Dollar knacken könne.Ihren Höhenflug würden die Dänen der kräftigen Nachfrage nach ihren Produkten gegen Diabetes und Fettleibigkeit verdanken. Allen voran das Adipositas-Medikament Wegovy dominiere derzeit die Schlagzeilen aufgrund der immensen Nachfrage, der Novo Nordisk teilweise kaum nachkomme. In diesem Markt konkurriere Europas neue Nummer 1 mit dem amerikanischen Pharma-Riesen Eli Lilly. Und mit Gerresheimer profitiere auch ein MDAX-Unternehmen von dem derzeitigen Run auf die sogenannten GLP1-Präparate.Die Aktie von Novo Nordisk habe seit einem Kurssprung vor rund drei Wochen ihre Rekordjagd fortgesetzt - im bisherigen Jahresverlauf stehe ein Plus von fast 39 Prozent zu Buche, was den Spitzenplatz im Index STOXX 50 bedeute.Novo Nordisk gehöre im europäischen Large-Cap-Bereich zu den absoluten Überfliegern der vergangenen Jahre. "Der Aktionär" sieht für den Dauerläufer langfristig noch Upside-Potenzial. Und sogar eine realistische Chance, dass Novo Nordisk langfristig in den Billionärs-Klub aufsteigen kann, so Michel Doepke. (Analyse vom 02.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link