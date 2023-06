Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

145,66 EUR -1,46% (09.06.2023, 14:10)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.082,20 DKK -1,53% (09.06.2023, 13:56)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (09.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem monatelangen Aufwärtstrend gönne sich das Pharmaunternehmen aus Dänemark eine kurze Auszeit. Charttechnisch gestalte sich die Ausgangslange nun äußerst spannend, da Novo Nordisk innerhalb des Aufwärtskanals in einer Seitwärtsrange handele und Bullen und Bären aktuell heftig miteinander ringen würden.Über stolze 47 Prozent Kursgewinn könnten sich Anleger der Novo Nordisk-Aktie seit dem Beginn der Rally im September 2022 freuen. Seitdem die Aktie das Allzeithoch bei 1.185,80 Dänischen Kronen (DKK) im Mai erreicht habe, hätten die Aktionäre jedoch einen Rücksetzer von gut sieben Prozent verkraften müssen. Somit bilde sich seit April zwischen der 100%-Fibonacci-Linie bei 1.083,20 Kronen und der 127%-Fibonacci-Erweiterungslinie bei 1.178,60 Kronen eine Range, in der sich Käufer und Verkäufer ein intensives Kräftemessen liefern würden.Auch wenn der seit September 2022 gültige Aufwärtskanal weiterhin intakt sei, sei eine Korrektur angesichts des steilen Kursanstiegs wahrscheinlich. Dafür spreche auch das Verkaufssignal im Supertrend-Indikator.Anleger, die einen Neueinstieg planen würden, sollten daher eine Korrektur bis zum 61,8%-Fibonacci-Level bei 949,30 Kronen abwarten. Halte auch dieses Level nicht, warte bei der 38,2%-Fibonacci-Linie bei 866,50 Kronen der nächste Support.Investierte Anleger würden bei Novo Nordisk an Bord bleiben. Neueinsteiger warten die nächste Korrektur ab, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link