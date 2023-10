Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (12.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk habe am Donnerstag ihre jüngste Kursrally mit einem Rekordhoch bei exakt 700 Dänische Kronen (umgerechnet 93,88 Euro) fortgesetzt. Zuletzt hätten die Papiere des Pharma-Unternehmens 2,3 Prozent im Plus bei 697,30 Kronen notiert und seien damit erneut Spitzenreiter im Stoxx-50-Index gewesen.Damit hätten die Anteilsscheine ihre Gewinnserie der vergangenen drei Handelstage auf rund neun Prozent ausgebaut. Seit Jahresbeginn hätten sich die Aktien um fast die Hälfte verteuert. In den vergangenen fünf Jahren sei der Kurs gar auf mehr als das Viereinhalbfache gestiegen.Mit einem Börsenwert von umgerechnet mehr als 400 Milliarden Euro sei Novo Nordisk inzwischen das mit Abstand wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas. Auf Rang zwei folge der französische Luxusgüterkonzern LVMH mit gut 340 Milliarden Euro, dessen Kurs seit dem Rekordhoch im April um rund ein Viertel gefallen sei.Der Hersteller von Medikamenten gegen Diabetes und Fettleibigkeit habe diese Woche mitgeteilt, eine Studie zu den Nierenergebnissen seines Blockbuster-Medikaments Ozempic wegen erwiesener Wirksamkeit vorzeitig beendet zu haben.Novo Nordisk schwimme auf einer unglaublichen Erfolgswelle - genau 100 Jahre nach der Gründung im Jahr 1923.Mit dem neuen Rekordhoch hat der dänische Wert ein weiteres frisches Kaufsignal generiert, Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Aktie von Novo Nordisk befinde sich seit Ende März 2017 ununterbrochen auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Seitdem belaufe sich das Kursplus inklusive Dividenden auf über 500 Prozent. (Analyse vom 12.10.2023)Mit Material von dpa-AFX