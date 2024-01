Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

93,80 EUR +0,64% (03.01.2024, 10:46)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

698,70 DKK +0,23% (03.01.2024, 10:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (03.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Künstliche Intelligenz (KI) werde aller Voraussicht nach auch einen Einfluss auf die Forschung und Entwicklung von Medikamenten in der Zukunft haben. Der dänische Pharma-Überflieger Novo Nordisk wolle den Trend nicht verpassen. Indes hätten die Analysten von Jefferies erneut eine Verkaufsempfehlung für den Insulin-Weltmarktführer ausgesprochen.Doch zunächst zur KI-News: Novo Nordisk plane laut pharmaforum.com die Eröffnung einer Forschungseinrichtung für KI in London als Teil seiner Bemühungen, die Technologie in den Mittelpunkt seiner Arzneimittelforschung zu stellen. Demnach habe der dänische Arzneimittelhersteller gegenüber der Branchenseite bestätigt, dass das Unternehmen im Londoner Knowledge Quarter (KQ) in der Nähe von King's Cross neue Büroräume gemietet habe. Dort sollten laut einem Artikel etwa 40 Mitarbeiter aus den F&E- und IT-Abteilungen von Novo Nordisk in Zukunft tätig sein.Indes habe Jefferies-Analyst Peter Welford den Pharma-Sektor erneut unter die Lupe genommen und in einer Branchenstudie das Votum "underperform" für Novo Nordisk bestätigt. Gleichzeitig habe er allerdings sein Kursziel etwas um 35 auf nun 465 Dänische Kronen (62,34 Euro) angehoben. Damit sehe Welford bei der Aktie von Novo Nordisk ein Korrekturpotenzial von etwa einem Drittel.Novo Nordisk habe in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund der immensen Nachfrage nach Diabetes- und Adipositas-Medikamenten eine Neubewertung erfahren. Die Chancen stünden gut, dass die Aktie auch im laufenden Kalenderjahr 2024 neue Rekorde erreichen könne. Inklusive Dividenden liegen "Aktionär"-Leser bereits 427 Prozent im Plus, so Michel Doepke. (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: