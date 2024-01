Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (26.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Der dänische Insulin-Hersteller bleibe seiner Linie treu und scheue trotz florierender Geschäfte mit Wegovy und Co größere Übernahmen. Das unterstreiche ein weiterer Deal, den Novo Nordisk mit dem relativ unbekannten Unternehmen EraCal Therapeutics eingefädelt habe, einem Start-up der Universität Zürich und der Harvard University.Konkret handele es sich um eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung zwischen den beiden Gesellschaften, die darauf abziele, das orale, niedermolekulare Programm von EraCal zu entwickeln und zu vermarkten. Demnach warte der Wirkstoff mit einem neuartigen Wirkmechanismus auf, der den Appetit und das Körpergewicht zur Behandlung von Fettleibigkeit kontrolliere.Im Rahmen des Deal habe EraCal einen Anspruch auf Vorabzahlungen, Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine in Höhe von bis zu 235 Millionen Euro sowie auf weitere Tantiemen bei der Produktvermarktung. Novo Nordisk sichere sich im Gegenzug die Exklusivrechte an der Substanz."EraCal Therapeutics verfügt über einen einzigartigen Ansatz zur Erforschung von Medikamenten gegen Fettleibigkeit und andere Stoffwechselkrankheiten", so Dr. Bei Zhang, CVP und Leiterin des therapeutischen Bereichs Diabetes, Fettleibigkeit und NASH bei Novo Nordisk. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von EraCal, um den Wert ihrer Plattform zu realisieren und innovative Medikamente für Menschen zu entdecken, die mit Fettleibigkeit leben."Die "Aktionär"-Dauer-Empfehlung hat gute Chancen, auch im Jahr 2024 neue Bestmarken an der Börse aufzustellen. Inklusive Dividenden belaufe sich das Kursplus seit Erstvorstellung auf unglaubliche 550 Prozent. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link