Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

86,08 EUR +0,75% (22.09.2023, 12:43)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

641,60 DKK -0,11% (22.09.2023, 12:52)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk sei in den vergangenen Monaten fast nicht zu bremsen gewesen. Sie sei von einem Hoch zum nächsten geklettert. Im September habe sie nun bei 93,50 Euro (697,16 dänische Kronen) ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Seitdem konsolidiere das Papier. Am heutigen Freitag sei das Papier zu 86,12 Euro zu haben.Insgesamt müsse man ganz klar sagen, dass eine Konsolidierung nach dem rasanten Anstieg absolut überfällig gewesen sei. An der fundamental starken Verfassung habe sich indes aber nichts geändert. Das sehe auch die US-Bank J.P. Morgan so. Sie habe die Einstufung für Novo Nordisk auf "overweight" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diabetesspezialisten aktualisiert. Er habe dabei seine steigenden Erwartungen berücksichtigt, was die Chancen auf dem Markt für GLP-1 zur Diabetesbehandlung und Fettleibigkeit betreffe. Außerdem habe er den kürzlich vollzogenen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 2 berücksichtigt.Der Adipositas-Markt sei riesig. Weltweit gebe es 750 Millionen übergewichtige Menschen. Allein in den USA seien 42 Prozent der Menschen übergewichtig. Die Analysten von Morgan Stanley würden erwarten, dass der Markt für Adipositas-Mittel bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 50 Milliarden Dollar erreichen könnte. Und hier dürften die Mittel von Novo Nordisk und auch dem Konkurrenten Eli Lilly weiter auf der Beliebtheitsliste ganz oben stehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: