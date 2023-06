Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

147,82 EUR +0,31% (12.06.2023, 13:43)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.101,40 DKK +0,90% (12.06.2023, 13:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (12.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Insulinherstellers Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das Unternehmen baue seine Produktionsanlagen in Dänemark für eine Milliardensumme aus. Die Investition von 15,9 Mrd. Dänischen Kronen (DKK) (2,1 Mrd. Euro) in Hillerød solle zusätzliche Kapazität für neue Medikamente zur Bekämpfung schwerer chronischer Krankheiten schaffen, habe Novo am Montag in Bagsvaerd bekannt gegeben.Dabei sollten 340 neue Jobs entstehen. Den Angaben zufolge stehe die Erweiterung nicht im Zusammenhang mit dem Wirkstoff Semaglutid, der in den Adipositas- und Diabetes-Medikamenten Wegovy und Ozempic verwendet werde.Der Ausbau des Werks habe den Angaben zufolge begonnen und solle im Jahr 2029 abgeschlossen sein. Dort sollten künftig verschiedene Arten von Medikamenten produziert werden können. Die zusätzliche Kapazität könnte den Hersteller vor Problemen bewahren, die er bei seinem Medikament zur Gewichtssenkung gehabt habe: Zuletzt habe er die Verfügbarkeit einiger Dosierungen in den USA vorübergehend um 50 Prozent verringert. Derzeit arbeite Novo Nordisk an Arzneien gegen Herzkrankheiten und die Sichelzellerkrankung.Die Schweizer Großbank UBS bleibe jedoch bei ihrer skeptischen Einschätzung. Sie habe das Rating für Novo Nordisk auf "Sell" mit einem Kursziel von 720 DKK belassen. Analyst Michael Leuchten schließe sich der Einschätzung der "Bullen" nicht an, dass das Potenzial von Diabetesmitteln gegen Übergewicht den immensen Bewertungsaufschlag gegenüber Aktien der Pharmakonkurrenz rechtfertige. Dies habe er in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Kurzfristig könnte alleine schon das Versorgungsproblem mit Wegovy den Marktkonsens in Frage stellen. Derzeit seien Ozempic und Wegovy, mit dem Wirkstoff Semaglutid gegen Diabetes gedacht, mit dem Nebeneffekt der Gewichtsreduktion in aller Munde.Engagierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 108,00 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link