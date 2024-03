Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (18.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk habe am 07. März dank eines äußerst vielversprechenden Kapitalmarkttag eine neue Bestmarke erreicht. Gehe es nach den Analysten der Privatbank Berenberg, sei das Upside-Potenzial bei den Papieren von Europas wertvollsten börsennotierten Unternehmen allerdings vorerst begrenzt.In einer aktuellen Studie würden die Experten ihr Kursziel um 50 auf nun 900 Dänische Kronen (umgerechnet 120,68 Euro) nach oben schrauben, die Einstufung laute weiter "hold". Der faire Wert liege somit in etwa auf dem derzeitigen Kursniveau.Die Pipeline der nächsten Generation sei im Entstehen, aber eingepreist, so Analyst Kerry Holford. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag (CMD) habe das Management einen sehr zuversichtlichen und umfassenden Überblick über sein Portfolio in den Bereichen Diabetes, Fettleibigkeit und seltene Krankheiten gegeben, heiße es weiter.Für das oral einzunehmende Amycretin, das in nur zwölf Wochen zu einer Gewichtsabnahme von 13 Prozent geführt habe, seien die wichtigsten Daten vorgestellt worden, so der Berenberg-Analyst. Das Management habe demnach auch bestätigt, dass die operative Marge trotz der geplanten Übernahme von Catalent noch Spielraum für Wachstum habe.Sicherlich sei die Aktie von Novo Nordisk gut bezahlt. Das gute Händchen in Sachen M&A in den vergangenen Jahren, die Fokussierung auf die richtigen Wirkstoffe und die Wachstumsaussichten würden dies aber relativieren. Zudem werde das Unternehmen an der Börse immer noch deutlich günstiger als der amerikanische Wettbewerber Eli Lilly gehandelt.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen (Plus seit Erstempfehlung Ende März 2017 liegt inzwischen bei knapp 700 Prozent ohne Dividenden), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link