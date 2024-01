Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



97,40 EUR +2,74% (04.01.2024)



721,60 DKK +2,56% (04.01.2024, 16:12)



DK0062498333



A3EU6F



NOV



NOVO B



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Der dänische Pharma-Riese scheue eher größere Übernahmen. Auch im Jahr 2024 scheine Novo Nordisk bis dato seiner Linie treu zu bleiben und setze eher auf Kooperationen, statt auf teils teure Akquisitionen, wie sie des Öfteren in den vergangenen Quartalen zu beobachten gewesen seien (zum Beispiel Seagen, Horizon Therapeutics oder Karuna Therapeutics).

Zum einen arbeite Novo Nordisk nun mit Omega Therapeutics zusammen, um einen "epigenomischen Controller" als Teil eines neuen Ansatzes zur Behandlung von Fettleibigkeit zu entwickeln. Nach der Meldung verdoppele sich die Aktie von Omega Therapeutics aus dem Stand. Vor dem Bekanntwerden der Kooperation auf diesem Gebiet sei dem Unternehmen lediglich ein Börsenwert von 150 Millionen Dollar zugesprochen worden.

Zum anderen werde die Kooperation mit Cellarity forciert. Geplant sei, eine niedermolekulare Therapie gegen die metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH) zu entwickeln. Hierbei handele es sich um eine Fettleberentzündung.

Darüber hinaus habe Novo Nordisk bekannt gegeben, dass die ersten beiden Forschungsprogramme im Rahmen einer Partnerschaft mit Flagship Pioneering unterzeichnet worden seien. Novo Nordisk wolle die Forschungs- und Entwicklungskosten erstatten, zudem habe der Partner der Dänen einen Anspruch auf bis zu 532 Millionen Dollar an Voraus- und Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren.

Michel Doepke von "Der Aktionär" sieht bei der Dauer-Empfehlung gute Chancen, dass die Aktie im Jahr 2024 neue Rekorde erreichen kann. (Analyse vom 04.01.2024)