Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (12.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenstart habe das Papier von Novo Nordisk bei 845,70 Dänischen Kronen (DKK) ein weiteres Allzeithoch markiert. Die Aktie der Dänen profitiere dabei von einem Artikel in der. Demnach wolle Novo Holdings - die gut 28 Prozent des Kapitals von Novo Nordisk halte und über 77 Prozent der Stimmen kontrolliere - bis 2030 jährlich bis zu 7 Milliarden Dollar investieren.Basis für die starke finanzielle Lage sei die starke Entwicklung des Diabetesmedikaments Ozempic und des Abnehmmittels Wegovy von Novo Nordisk. Kasim Kutay, Vorstandsvorsitzender von Novo Holding, habe gegenüber dergesagt, dass die steigenden Einnahmen aus der 28-prozentigen Beteiligung an Novo Nordisk und anderen Investitionen Novo Holdings in den nächsten fünf Jahren fünf Milliarden Dollar pro Jahr für Investitionen bescheren würden, Tendenz steigend bis 2030 auf 7 Milliarden Dollar.Kutay habe zudem den jüngsten Deal mit dem Arzneimittelhersteller Catalent hervorgehoben. Er habe diesen als "einmaligen" Deal bezeichnet, der es Novo Nordisk ermöglichen würde, seine Produktionskapazität für seine Blockbuster-Diabetes- und Gewichtsverlustmedikamente bis 2026 zu erweitern.Novo Nordisk agiere als Marktführer in einem enorm stark wachsenden Markt. Auch viele Analysten seien zuletzt erneut optimistischer geworden, was die weitere Entwicklung von Novo Nordisk angehe. Die US-Bank JP Morgan beispielsweise habe das Kursziel für Novo Nordisk von 850 auf 950 DKK angehoben und die Einstufung "overweight" bestätigt.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link