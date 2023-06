Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (27.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Insulinherstellers Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Diabetes- und Abnehmpräparate hätten in den vergangenen Tagen verstärkt im Fokus gestanden. Denn in den USA hätten die 83. jährlichen Scientific Sessions der American Diabetes Association (ADA) stattgefunden. Große Player wie Pfizer, Eli Lilly und Novo Nordisk hätten dort ihre jüngsten Forschungsergebnisse präsentiert. Indes hätten die Analysten das Event zu Anlass genommen, um den dänischen Vertreter erneut unter die Lupe zu nehmen.Die US-Bank JPMorgan habe das Rating für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1.200 Dänische Kronen (161,14 Euro) belassen. Neue Studiendaten zum Medikament Cagrisema hätten dessen Wettbewerbsfähigkeit im Einsatz gegen Diabetes Typ 2 und Übergewicht belegt, habe Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Es könne sich auch gegen das Produkt der nächsten Generation von Eli Lilly bewähren und liege in puncto Sicherheit womöglich vorn.Skeptisch bleibe dagegen Jefferies. Das Analysehaus bewerte die Novo Nordisk-Aktie weiterhin mit "Underperform", das Kursziel belaufe sich lediglich auf 850 Kronen (114,14 Euro). Die klinischen Phase-3-Studiendaten zum neuen Medikament Cagrisema des Insulinherstellers hätten zwar weiterhin beeindruckt, habe Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Doch Phase-II-Daten des Konkurrenzprodukts Retatrutide von Eli Lilly könnten die Messlatte noch höher legen.Dennoch: Derzeit empfehle die Mehrheit (18 von 31 Analystenstimmen) den Kauf der Aktie von Novo Nordisk. Acht davon würden eine neutrale Haltung respektive das Votum "Halten" vertreten, die restlichen fünf - darunter auch Welford von Jefferies - würden zum Verkauf raten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link