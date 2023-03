Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

135,00 EUR +0,67% (09.03.2023, 12:24)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.005,60 DKK +1,11% (09.03.2023, 12:16)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (09.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk präsentiere sich weiterhin sehr stark. Erst vor wenigen Tagen habe das Papier bei 137,56 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Nun habe es weitere positive News aus Großbritannien gegeben. Zudem habe es einen positiven Analystenkommentar gegeben. Die US-Bank J.P. Morgan habe ihr Kursziel für die Aktie angehoben.Das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) habe eine Empfehlung für Wegovy zur Gewichtsabnahme bei Erwachsenen mit einem Body-Mass-Index (BMI) von über 35 ausgesprochen. Zudem habe das NICE ein positives Votum für Erwachsene mit einem BMI von unter 35 vergeben, wenn eine gewichtsbedingte Komorbidität vorliege. Als Komorbidität werde das gleichzeitige Vorkommen von zwei oder mehr verschiedenen Erkrankungen bei einem Patienten bezeichnet. Diabetes, Bluthochdruck, Dyslipidämie, obstruktive Schlafapnoe und kardiovaskuläre Erkrankungen würden als Komorbiditäten gelten. Patienten könnten die einmal wöchentliche Injektion bis zu zwei Jahre lang einnehmen, heiße es.Wegovy sei eine willkommene Option für Menschen, die vor der Herausforderung stünden, Gewicht zu verlieren, habe Helen Knight, Direktorin für Arzneimittelbewertung bei NICE, in einer Erklärung am Mittwoch, gesagt. Laut einer von NICE zitierten Umfrage seien im Jahr 2019 etwa 28 Prozent der Erwachsenen in England fettleibig gewesen. Ein BMI von 30 gelte in der Regel als Schwelle für Fettleibigkeit.Wegovy werde derzeit in den USA, Norwegen und Dänemark vermarktet. Theoretisch sei das Medikament nur für übergewichtige Menschen mit speziellen Voraussetzungen geeignet. Dennoch werde es insbesondere in sozialen Netzwerken, vor allem in den USA, stark beworben, um "überflüssige Pfunde" zu verlieren.Die Geschäfte von Novo Nordisk würden bestens laufen. Im Bereich Diabetes und Adipositas führe an Novo Nordisk kein Weg vorbei. Günstig sei das Papier allerdings sicher nicht mehr.Solange das Momentum bei der Aktie aber stimmt, lassen Anleger die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im März 2017 habe sich die Aktie mittlerweile mehr als vervierfacht. Langfristig bleibt "Der Aktionär" ganz klar optimistisch. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link