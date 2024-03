NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Die Rekordjagd bei der Aktie von Europas wertvollsten börsennotierten Unternehmen gehe zum Beginn in die neue Handelswoche weiter. Erstmals steige der Pharma-Wert in der Spitze über die Marke von 880 DKK (Dänische Kronen. umgerechnet 118,06 Euro). Gehe es nach den Analysten der DNB Bank, habe das Papier von Novo Nordisk noch etwas Luft nach oben.Analyst Rune Dahl habe sein Kursziel um gut 25% auf nun 1.000 DKK (134,16 Euro) erhöht und die Novo Nordisk-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft. Er habe die kürzlich verkündete Übernahme des US-Auftragsherstellers Catalent durch die Novo Nordisk-Mutter als "inspirierend" bezeichnet. Der Zukauf sei eine wichtige Weichenstellung für die zukünftige Entwicklung des dänischen Konzerns.Anfang Februar habe Novos Mutterkonzern Novo Holdings die Catalent-Übernahme bekannt gegeben. Nach Abschluss der Transaktion, die einen Gesamtwert von 16,5 Mrd. USD habe und bis Ende 2024 erwartet werde, sollten gegen eine ebenfalls üppige Vorauszahlung drei Catalent-Abfüllanlagen in Italien, Belgien und den USA in den Besitz von Novo Nordisk übergehen.Auch "Der Aktionär" finde, dass die Akquisition von Catalent ein cleverer Schachzug von Novo Holdings sei. So sollte es im Falle einer erfolgreichen Transaktion Novo Nordisk gelingen, etwaige Lieferengpässe bei seinen Kassenschlagern Ozempic und Wegovy (beide Medikamente basieren auf dem Wirkstoff Semaglutid) besser zu lösen bzw. zu vermeiden.Mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch generiere die Aktie von Novo Nordisk ein frisches Kaufsignal. Seit Ende März 2017 befinde sich der Wert ununterbrochen auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Inklusive Dividenden habe man seitdem über 670% einstreichen können. Und die Chancen stünden gut, dass die Performance im Laufe des Jahres weiter ausgebaut werden könne, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2024)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:117,56 EUR +2,69% (04.03.2024, 16:25)