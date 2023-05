Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (10.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nichts sei wichtiger als die Gesundheit. Wie sehr diese Aussage zutreffe, zeige sich auch an der Börse. Das Thema Gesundheit sei ein stetig wachsender Billionen-Dollar-Markt, der für Anleger zahlreiche Chancen und enormes Potenzial berge - Kursvervielfachungen seien in diesem Bereich keine Seltenheit.Es vergehe derzeit kaum eine Woche, in der kein Milliarden-Dollar-Deal im Biotech-Sektor über die Bühne gehe. "Big Pharma hat keine andere Wahl, als sich aussichtsreiche Produkte und Pipelines einzuverleiben, um langfristig auf einem nachhaltigen Wachstumskurs zu bleiben", so "Aktionär"-Redakteur, Michel Doepke. "Hinzu kommt das äußerst günstige Bewertungsniveau vieler Biotech-Werte, einige Titel werden teils deutlich unter Cash gehandelt."Laut einem Report der World Obesity Foundation könnte bereits in zwölf Jahren mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig oder fettleibig sein. Ein riesiger Markt mit hohen Wachstumsmöglichkeiten für Gewichtsreduktionsmittel und damit auch für Novo Nordisk, Eli Lilly sowie andere Player. "Einer der Überflieger der vergangenen Monate ist Viking Therapeutics . Das Unternehmen profitierte von Daten eines Gewichtsreduktionsmittels", so Doepke. "Hier könnte langfristig ein neuer Blockbuster-Kandidat heranreifen." Ein Blick auf den Chart zeige das immense Potenzial auf, das der Markt derzeit Viking Therapeutics beimesse. So habe sich der Kurs von Viking Therapeutics in weniger als einem Jahr vom 52-Wochen-Tief aus verelffacht, was einem Plus von über 1.000 Prozent entspreche.Das Geschäft der Gesundheit boomt, nicht erst seit Pandemiezeiten, so die Experten von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)