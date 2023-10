Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (06.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Die Novo Nordisk-Aktie sei der große Überflieger am Pharmamarkt der vergangenen Jahre. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im März 2017 habe das Papier inzwischen mehr als 400 Prozent zugelegt. Und auch in der jüngsten Korrektur am Gesamtmarkt könne sich der Titel weiter enorm gut behaupten.Die Abnehmspritze Ozempic sei der Bestseller des Unternehmens Novo Nordisk. Sie fache die Euphorie von Investoren an. Mittlerweile hätten allerdings auch Fälscher das Potenzial erkannt. Eine Behörde in Freiburg habe vor Fälschungen des Medikaments Ozempic gewarnt, das in Deutschland auf dem Markt sei. Von den Fälschungen würden mit hoher Wahrscheinlichkeit "erhebliche Gesundheitsgefahren" ausgehen, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Donnerstagabend in Absprache mit dem Stuttgarter Sozialministerium mitgeteilt habe. Es sei nicht auszuschließen, dass sich mehrere gefälschte Packungen in Deutschland im Vertrieb befinden würden.Falls gefälschte Medikamente aufgetaucht seien, müssten diese in eine Apotheke gebracht werden. Die Originalpräparate von Novo Nordisk seien nicht gefährlich. Die Originale seien von den Fälschungen optisch leicht zu unterscheiden, schreibe das Regierungspräsidium und verbreite Fotos dazu.Ozempic werde als Injektion unter die Haut gespritzt. Bei der Originalspritze sei der drehbare Ring im hinteren Bereich demnach hellblau. Bei der Fälschung sei er grau. Der Injektionsknopf am Ende der Spritze sei bei der Originalspritze grau und bei der Fälschung blau.Die kursierenten Fälschungen seien vor allem für Patienten gefährlich, der Schaden für Novo Nordisk dürfte sich in Grenzen halten. Die Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren sogar noch deutlich zunehmen.DER AKTIONÄR bleibe deswegen ganz klar zuversichtlich und rate, die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)