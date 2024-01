Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

101,82 EUR +0,75% (31.01.2024, 10:44)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

759,20 DKK +1,47% (31.01.2024, 10:30)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (31.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Das wertvollste Unternehmen Europas habe heute Morgen wieder einmal mehr bewiesen, dass es diesen Titel verdiene. Mit Wachstumszahlen, wie man sie in der Pharmabranche selten gesehen habe, hätten die hohen Erwartungen an den Konzern sogar noch übertroffen werden können.Der Umsatz von Novo Nordisk sei um beeindruckende 31% auf DKK 232,3 Mrd. gestiegen und sei leicht über den Erwartungen von DKK 229,2 zu stehen gekommen. Der Betriebsgewinn habe sich ebenfalls stark um 37% auf DKK 102,6 Mrd. erhöht, leicht über den Erwartungen. Der Nettogewinn sei am meisten gestiegen, also um satte 51% auf DKK 83,7 Mrd. und sei somit ebenfalls höher gewesen als erwartet worden sei. Dementsprechend sei ein Gewinn pro Aktie von DKK 18,62 herausgekommen.Novo Nordisk erwirtschafte den Löwenanteil seines Umsatzes im Bereich Diabetes und Obesity Care. Hier sei der Umsatz um 38% auf DKK 215,1 Mrd. gestiegen. Der Teilbereich Obesity Care habe sogar eine Umsatzsteigerung von 147% (!) verzeichnet, Wachstumszahlen, die für die Pharmaindustrie ungewöhnlich hoch und sonst fast nur im Technologiesektor zu finden seien. Der Umsatz im Bereich der seltenen Krankheiten, dem das Novo Management inzwischen weniger Aufmerksamkeit schenke, sei um 16% zurückgegangen.Für 2024 erwarte Novo Nordisk ein Umsatzwachstum von 18 bis 26% und ein Wachstum des Betriebsgewinns von 21 bis 29% bei konstanten Wechselkursen. Die Dividende für 2023 werde voraussichtlich DKK 9,40 pro Aktie betragen, einschließlich einer Schlussdividende von DKK 6,40. Außerdem sei ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu DKK 20 Mrd. angekündigt worden.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk lautete "Kauf", so Raphael Schicho, Analyst der RBI. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity