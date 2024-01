Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

99,91 EUR +0,44% (29.01.2024, 14:11)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

744,50 DKK +1,71% (29.01.2024, 14:00)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (29.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Der dänische Titel setze seine Rekordfahrt auch in der neuen Woche fort. Bei 745,10 Dänischen Kronen habe die Novo Nordisk-Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Beim Unternehmen werde es in nächster Zeit spannend.Die EU-Arzneimittelbehörde EMA prüfe derzeit, ob das Abnehm-Mittel Wegovy auch zur Prävention von Schlaganfällen und Herzinfarkten zugelassen werden könne. Grundlage für die Entscheidung sei die Studie SELECT, die im vergangenen Jahr veröffentlicht worden sei. Demzufolge werde Wegovy zugeschrieben, dass es die Häufigkeit von Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Todesfällen durch Herzkrankheiten um ein Fünftel reduzieren könne.Bislang habe es vom Expertengremium allerdings noch keine Entscheidung gegeben. "Der Antrag wird noch geprüft und wir können nicht darüber spekulieren, wann er abgeschlossen sein wird", so ein Sprecher der Regulierungsbehörde gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.Novo habe auch bei US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA einen Antrag auf Erweiterung der Zulassung gestellt. Wann hier eine Entscheidung fallen solle, sei allerdings noch offen.DER AKTIONÄR rechne bei Novo Nordisk mit starken Q4-Zahlen. Ein positiver Bescheid zur Zulassungserweiterung - hier werde eine Entscheidung ebenfalls demnächst erwartet - könnte der Aktie jedoch weiteren Auftrieb verleihen.Anleger lassen ihre Gewinne bei Novo Nordisk weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link