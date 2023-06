Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (26.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Insulinherstellers Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das für viel Aufsehen sorgende Abnehmmittel "Wegovy" solle in gut einem Monat auch hierzulande verfügbar sein. "In Deutschland wollen wir es Ende Juli auf den Markt bringen", habe der Chef des dänischen Herstellers Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) gesagt."Wegovy" sei seit Anfang 2022 in der EU zugelassen. Der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid solle zusammen mit einer Diät und Bewegung bei Gewichtsverlust und -kontrolle unterstützen. Gedacht sei es für Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30, also Adipositas. Und für Übergewichtige (BMI ab 27) mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Das Medikament werde einmal die Woche verabreicht, Patienten könnten es sich selbst spritzen.In sozialen Medien werde der Wirkstoff gehypt, auch weil einige Promis so abgenommen haben sollten. So habe Tech-Milliardär Elon Musk auf die Frage nach dem Geheimnis seines Aussehens neben dem Fasten den Namen der Arznei erwähnt. Der Aktienkurs von Novo Nordisk habe innerhalb eines Jahres mehr als 40 Prozent zugelegt, das Unternehmen werde an der Börse nun mit etwa 250 Milliarden Euro bewertet. Damit zähle es zu den größten Pharmakonzernen der Welt.Bislang vertreibe Novo Nordisk das Medikament in den USA, Dänemark und Norwegen, habe Jørgensen der FAS gesagt. In den USA betrage der Listenpreis für eine einmonatige Behandlung 1.300 Dollar. Er habe dafür plädiert, dass Krankenversicherungen "die Kosten für die Patienten mit dem höchsten Body-Mass-Index und für den ärmsten Teil der Bevölkerung übernehmen sollten". In Deutschland, wo etwa jeder vierte Erwachsene als adipös gelte, sei das Mittel bislang nicht erhältlich gewesen.Die Effekte seien aber nach bisherigem Kenntnisstand bei Absetzen des Medikaments nicht von Dauer. "Soweit wir bisher wissen, ist Adipositas eine chronische Krankheit. Das heißt: Wenn man die Behandlung abbricht, nimmt man wieder zu", habe Jørgensen der FAS gesagt. Eventuell könnte es aber nach mehreren Jahren Behandlung auch bleibende Effekte geben, dafür gebe es aber noch keine Belege.Wegovy treffe auf eine enorm hohe Nachfrage, sodass Novo Nordisk sogar mit (zeitweise) Lieferproblemen zu kämpfen habe. DER AKTIONÄR bleibe aber langfristig ganz klar zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Kurzfristig könnte sich jedoch die Korrektur nach der starken Rally in den vergangenen Monaten fortsetzen. Frische Impulse könnten am 10. August von den Zahlen für das zweite Quartal ausgehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)