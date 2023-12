Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Kalenderjahr 2023 würden die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly zu den absoluten Überfliegern im Pharma-Sektor gehören. Kein Wunder, würden die Unternehmen mit ihren Diabetes- und Abnehmpräparaten auf einer großen Erfolgswelle schwimmen. Die Amerikaner böten ihre Abnehmspritze Zepbound aber günstiger an als das konkurrierende Produkt Wegovy aus dem Hause Novo Nordisk. Das könnte laut einem Experten für "Gegenwind" bei den Dänen sorgen.Der Wettbewerber Lilly betrete den Markt für Appetitzügler mit seinem Medikament Zepbound zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis, so Analyst Emmanuel Papadakis von Deutsche Bank Research. Er habe die ersten Zahlen einer unabhängigen Umfrage ausgewertet, die klar Gegenwind für den dänischen Hersteller ergeben hätten. Dies unterstreiche die Sorgen, dass Zepbound den größeren Marktanteil erobern könnte. Der Experte bleibe aber auch für Novo Nordisk weiter zuversichtlich, unter anderem wegen der anhaltend ungestillten Nachfrage in den USA.Papadakis stufe das Papier von Novo Nordisk weiter mit "buy" ein, am Kursziel in Höhe von 775 Dänische Kronen (umgerechnet 103,95 Euro) nehme der Analyst keine Änderung vor.Aus charttechnischer Sicht setze die Aktie des derzeit wertvollsten börsennotierten Unternehmens Europas ihre Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Eine absolut gesunde Entwicklung, die sich angesichts des starken Laufs zuvor auch noch etwas fortsetzen könnte."Der Aktionär" geht davon aus, dass die Aktie von Novo Nordisk im kommenden Kalenderjahr die Performance weiter ausbauen kann, so Michel Doepke. (Analyse vom 08.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link