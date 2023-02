Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

132,08 EUR +1,09% (13.02.2023, 12:53)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

984,60 DKK +1,67% (13.02.2023, 12:42)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (13.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk sei einfach nicht zu bremsen. Nach einer Konsolidierung zu Jahresbeginn gebe das Papier nun wieder Gas. Am heutigen Montag gewinne die Aktie 1,5 Prozent auf 983,00 Dänische Kronen. Bei 986,50 dänische Kronen erreiche Novo Nordisk im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch. Unterstützt werde das Papier auch von einer positiven Analysteneinschätzung.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Novo Nordisk von 1.037 auf 1.200 dänische Kronen angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. In einer am Montag vorliegenden Branchenstudie reflektiere Analyst Keyur Parekh mit seinen neuen Kurszielen für europäische Pharmawerte seine aktualisierten Schätzungen, die Wachstumsaussichten und jüngste Produkt- und Therapietrends. Unter den von ihm beobachteten Werten im Sektor bevorzuge er jene mit auf kurzer Sicht gut vorhersagbarem Wachstum, Optionen in der Pipeline und Bilanz-Flexibilität. Bei Novo Nordisk liege der Fokus auf dem Gewichtssenker-Medikament Wegovy. Unter den Biopharma-Werten sei das stark wachsende Unternehmen mit am besten positioniert.Auch andere Analysten hätten sich zuletzt bereits positiv geäußert. Barclays habe das Kursziel für Novo Nordisk von 885 auf 1.075 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung mit "overweight" bestätigt.Im Bereich Diabetes und Adipositas führe an Novo Nordisk kein Weg vorbei. Günstig sei das Papier allerdings sicher nicht mehr. Langfristig teile "Der Aktionär" aber die positive Einschätzung der Analysten. Die Aussichten des auch im Schlag-den-Buffett-Depot enthaltenden Top-Performers würden stark bleiben. Der heutige Sprung auf ein neues Allzeithoch liefere auch charttechnisch ein neues positives Signal.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: