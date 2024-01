Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Novo Nordisk schwimme derzeit aufgrund des Erfolgs seiner Abnehm- respektive Diabetes-Mittel Wegovy, Ozempic und Co mit dem Wirkstoff Semaglutid auf der Erfolgswelle. Dem Newsportalzufolge hätten sich die Dänen den Erfolg auch einiges kosten lassen. Nun sehe sich der Konzern aber zahlreichen Klagen aufgrund möglicher Nebenwirkungen gegenüber.Wieberichte, habe Novo Nordisk zwischen 2018 und 2023 insgesamt 884 Millionen Dollar für Fernsehwerbung ausgegeben, um für Ozempic, Wegovy und andere Medikamente zur Gewichtsabnahme zu werben. Das dänische Unternehmen habe außerdem amerikanischen Ärzten Millionen für die Werbung für seine Medikamente bezahlt. Ein führender Adipositas-Spezialist solle dabei über einen Zeitraum von neun Jahren 1,4 Millionen Dollar erhalten haben.Gelohnt habe sich dies für Novo Nordisk in jedem Fall. Das Unternehmen könne deutlich steigende Umsätze verbuchen. Sogar bei der Oscar-Verleihung 2023 sei Ozempic Thema gewesen. Das Blockbuster-Mittel sei wohl eines der am meisten gehypten Behandlungen in der Geschichte der USA. Auch Elon Musk oder Kim Kardashian hätten die Abnehmspritze schon benutzt.Mit der enorm gestiegenen Beliebtheit der Mittel hätten zuletzt aber auch die Klagen aufgrund potenzieller Nebenwirkungen zugenommen.zufolge hätten in den USA dutzende Ozempic-Anwender eine Sammelklage gegen den Hersteller Novo Nordisk eingereicht. Einige Patienten würden von einer Gastroparese (Magenlähmung), andere von chronoischem Durchfall oder sogar Zahnausfall berichten.Bislang habe sich das Mittel zur Behandlung von Diabetes als sehr sicher erwiesen. Die nun anhängigen Klagen, was den Einsatz als Abnehmmittel betreffe, sollten zeitnah verhandelt werden, habe es geheißen. Der Aktie von Novo Nordisk könne dies bislang allerdings nichts anhaben. Die Aktie notiere weiter in der Nähe ihres erst kürzlich markierten Rekordhochs.Insgesamt gelte es für Novo Nordisk nun, die Sicherheit seiner Mittel weiter unter Beweis zu stellen. Abnehmer dürfte das Unternehmen in Zukunft dann in jedem Fall genügend finden. Die Zahl von Patienten mit Adipositas steige stetig. Zudem bestehe die Hoffnung, dass die Mittel von Novo Nordisk möglicherweise auch bei weiteren Krankheiten helfen könnten. Dies würde neues großes Potenzial eröffnen. Anleger, die seit der Empfehlung des "Aktionär" im Jahr 2017 investiert seien, lägen mittlerweile mehr als 500 Prozent im Plus.Gewinne weiter laufen lassen, ein Stopp bei 67,00 Euro sichert nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 22.01.2024)