Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (11.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erfolge bei Novo Nordisk würden nicht abreißen. Zuletzt habe das dänische Biopharma-Unternehmen in den USA eine Zulassungserweiterung für das Abnehmmittel Wegovy erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Zulassung für Wegovy bei übergewichtigen oder fettleibigen Erwachsenen, die nicht an Diabetes leiden würden, erteilt, um das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko zu senken.Patienten mit Fettleibigkeit oder Übergewicht hätten "ein höheres Risiko für kardiovaskulären Tod, Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Bereitstellung einer Behandlungsoption, die dieses kardiovaskuläre Risiko nachweislich senkt, ist ein großer Fortschritt für die öffentliche Gesundheit", habe John Sharretts, Direktor der FDA-Abteilung für Diabetes, Lipidstörungen und Fettleibigkeit, gesagt.Die Zulassung basiere auf der SELECT-Studie zu kardiovaskulären Ergebnissen, die gezeigt habe, dass Wegovy das MACE-Risiko im Vergleich zu Placebo statistisch signifikant um 20 Prozent reduziert habe, wenn es zusätzlich zur Standardtherapie verabreicht worden sei. MACE stehe für "major adverse cardiovascular events" und bezeichne schwerwiegende unerwünschte kardiovaskuläre Ereignisse. Die Ergebnisse von SELECT hätten auch gezeigt, dass über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren eine Risikominderung bei MACE erreicht worden sei, unabhängig von Grundalter, Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Body-Mass-Index (BMI) und Grad der Nierenfunktionsbeeinträchtigung.Eine Labelerweiterung sei auch in der EU beantragt worden. Hier werde eine Entscheidung ebenfalls noch im laufenden Jahr erwartet.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link