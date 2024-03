Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

116,04 EUR -1,56% (05.03.2024, 13:14)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

858,60 DKK -2,12% (05.03.2024, 12:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positive Studienergebnisse des Diabetesmittels Ozempic von Novo Nordisk bei Nierenpatienten hätten im Oktober vergangenen Jahres die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) massiv unter Druck gebracht. Nun lägen die ausführlichen Daten der sogenannten FLOW-Studie vor. Und die seien durchaus gut gewesen. Am Markt habe man sich aber noch mehr erhofft. Profitieren könne davon die Aktie von FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ).Die Studie habe ergeben, dass das Medikament das Risiko von Ereignissen im Zusammenhang mit Nierenerkrankungen bei Diabetikern um 24 Prozent senke."Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse von FLOW, die zeigen, dass Semaglutid 1,0 mg das Risiko des Fortschreitens der Nierenerkrankung verringert", habe Martin Holst Lange, Executive Vice President für Entwicklung bei Novo Nordisk, gesagt. "Die positiven Ergebnisse von FLOW zeigen das Potenzial von Semaglutid, die erste GLP-1-Behandlungsoption für Menschen mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung zu werden", habe er hinzugefügt.Novo Nordisk wolle nun noch im laufenden Jahr in den USA und in der Europäischen Union den Antrag für eine Zulassungserweiterung für Ozempic stellen.Die Aktie von Novo Nordisk habe am Montag ein neues Allzeithoch erreicht, am Dienstag gegen Mittag notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate nach den Daten 1,7 Prozent im Minus. Insgesamt sei die Entwicklung aber ganz klar langfristig positiv zu sehen. Anleger lassen die Gewinne von mittlerweile 636 Prozent seit der Empfehlung des "Aktionär" weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. Einen Kurssprung von gut acht Prozent mache derweil die Aktie von FMC. Da man am Markt auf noch stärkere Daten spekuliert habe, könne nun ein Teil der Verluste vom Oktober wieder aufgeholt werden. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun hier die 200-Tage-Linie zu knacken. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link