Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

119,00 EUR -0,18% (22.03.2024, 08:45)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

893,90 DKK (21.03.2024)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Europas wertvollster börsennotierter Konzern stehe vor allem wegen seiner Semaglutid-basierten Produkte Wegovy und Ozempic derzeit in den Schlagzeilen. Novo Nordisk habe allerdings weitere vielversprechende Wirkstoffe und Produkte in der Pipeline. Die Dänen könnten sich nun berechtigte Hoffnung auf eine mögliche Zulassung für ein neues Insulin-Präparat machen.Denn der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe eine positive Stellungnahme im Hinblick auf die Zulassung von Awiqli (Markenname für einmal wöchentlich verabreichtes Basalinsulin icodec) zur Behandlung von Erwachsenen mit Diabetes erteilt. Die Basis dafür würden die Ergebnisse des klinischen Studienprogramms ONWARDS (Phase-3a-Studie) bilden."Wir glauben, dass Awiqli durch die Reduzierung der Anzahl der Basalinsulininjektionen von sieben auf eine pro Woche das Potenzial hat, die Behandlung von Menschen mit Diabetes erheblich zu verbessern", sei Novo-Nordisk-EVP Martin Holst Lange überzeugt. "Wir sind bestrebt, Innovationen in der Diabetesbehandlung voranzutreiben und Awiqli hat das Potenzial, das Insulin der Wahl für Menschen mit Typ-2-Diabetes zu werden, die eine Insulinbehandlung beginnen."Die höchstwahrscheinliche Zulassung von Awiqli in wenigen Wochen sei vom Markt erwartet worden, eine größere Kursreaktion sei daher unwahrscheinlich. Dennoch: Am 29. März 2024 werde "Der Aktionär" das Papier von Novo Nordisk seit sieben Jahren ununterbrochen auf der Empfehlungsliste führen, das Kursplus inklusive Dividenden liege bei rund 700 Prozent. Und die Chancen stünden gut, dass die Aktie im Laufe des Jahres die Performance noch weiter ausbauen könne. Der Pharma-Titel erhalte weiter klar den Vorzug vor dem Papier des amerikanischen Wettbewerbers Eli Lilly. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: