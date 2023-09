Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt.



Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.In diesem Kalenderjahr habe Novo Nordisk genügend Gründe, um zu feiern. Zum einen blicke die Gesellschaft 2023 auf eine Historie von genau 100 Jahren zurück. Zum anderen sei der Pharma-Riese zum wertvollsten gelisteten Unternehmen in Europa aufgestiegen. Und die Chancen auf weiter steigende Kurse stünden gut."Novo erweitert seine Kapazitäten, um die hohe Nachfrage nach Wegovy zu decken", so Unternehmenslenker Lars Fruergaard Jørgensen am Freitag in einem TV-Interview. Demnach baue die Gesellschaft neue Wegovy-Lieferlinien für den US-Markt auf. "Novo erhöht die Produktion, um die Wegovy-Nachfrage zu decken", erkläre der CEO.Die Dänen würden nicht locker lassen und weitere innovative Adipositas-Medikamente auf den Markt bringen wollen. Fruergaard Jørgensen habe gesagt: "Novo wird sich weiterhin hauptsächlich auf die eigene Forschung und Entwicklung im Bereich Adipositas konzentrieren." Aber die Gesellschaft werde auch weiterhin Akquisitionen im Bereich Adipositas prüfen.Dank eines Kursplus von 2,14 Prozent an der Heimatbörse in Kopenhagen sei die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk auf umgerechnet gut 393 Milliarden Euro gestiegen. Auf Schlusskursbasis habe somit der Luxusgüter-Riese LVMH in Europa entthront werden können. Allein im Jahresverlauf habe der dänische Blue Chip etwa 40 Prozent an Wert gewinnen können.Novo Nordisk gehöre im europäischen Large-Cap-Bereich zu den absoluten Überfliegern der vergangenen Jahre. "Der Aktionär" sieht für den Dauerläufer langfristig noch Upside-Potenzial. Und sogar eine realistische Chance, dass Novo Nordisk langfristig auch einen Börsenwert von einer Billion Euro beziehungsweise Dollar erreichen kann, so Michel Doepke. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: