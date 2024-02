NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

854,90 DKK +0,47% (19.02.2024, 12:54)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (19.02.2024/ac/a/a)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B).BofA sei zuversichtlicher, was das Wachstum anbelange und halte an der Kaufempfehlung für die Aktie fest. Im Vorfeld der halbjährlichen CMD von Novo am 7. März seien die Analysten weiterhin der Ansicht, dass der Umfang der Investitionsausgaben von Novo ein unterschätztes Hindernis für den mittelfristigen Wettbewerb mit Markenprodukten und potenziellen Biosimilars darstelle.BofA sei weiterhin der Meinung, dass auf der CMD Daten zu PI Amycretin vorgelegt würden. Novo behaupte weiterhin, dass die Wirksamkeitsdaten für oral verabreichtes Amycretin die besten ihrer Klasse seien, und sehe möglicherweise einen zweistufigen oralen Markt. BofA glaube auch, dass Novo einen Einblick in die Marktsegmentierung bei Fettleibigkeit geben könnte. Pipeline jenseits von GLP1, mit unterbewerteten PIII-Assets, einschließlich MIM8, Ziltivekimab und Ocedurenon.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Novo Nordisk-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 875,00 auf 975,00 DKK (Dänische Krone). (Analyse vom 19.02.2024)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:114,72 EUR -0,36% (19.02.2024, 13:04)