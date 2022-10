Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (24.10.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Q2 sei für Novo Nordisk im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der Umsatz des dänischen Diabetes-Spezialisten habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 25% (währungsbereinigt +15%) auf DKK 41,27 Mrd. verbessert (Konsens: DKK 41,12 Mrd.). Der bereinigte Gewinn habe mit DKK 5,86 die Markterwartungen erfüllt.Das Management habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr nach oben angepasst: Man erwarte nun ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 12% bis 16% (zuvor: 10% bis 14%) sowie einen währungsbereinigten Anstieg des operativen Gewinns zwischen 11% und 15% (zuvor: 9% bis 13%).In der Diabetes-Sparte des Unternehmens vermochte es das Blockbustermedikament Ozempic mit einem Umsatz von DKK 14,35 Mrd. die Analystenschätzungen von im Schnitt DKK 12,87 Mrd. um satte 11,5% zu übertreffen, so die Analysten der RBI. Der Hoffnungsträger Rybelsus habe allerdings enttäuscht: Mit einem Umsatz von DKK 2,17 Mrd. habe dieser die Markterwartungen in Höhe von DKK 2,32 Mrd. um 6,5% verfehlt.Der Bereich Obesity Care (Adipositas) habe mit einem Umsatz von DKK 3,64 Mrd. die Konsensusschätzungen von DKK 3,33 Mrd. um starke 9,2% übertroffen. Bei näherer Betrachtung habe allerdings das erst im Vorjahr erschienene Medikament Wegovy enttäuscht, welches mit DKK 1,18 Mrd. den Konsens von DKK 1,46 Mrd. um ganze 19,4% verfehlt habe. Hier habe das Unternehmen in den vergangenen Monaten damit gekämpft, die Nachfrage in den USA zu decken. Ursprünglich habe das Management gemeint, im zweiten Halbjahr 2022 diesem Problem Herr zu werden, die Erwartungen nun allerdings etwas gedämpft und davon gesprochen, erst gegen Ende des Jahres die Situation in den Griff zu bekommen.Auch wenn Novo Nordisk die vergangenen Quartale eine starke Wachstumsdynamik gezeigt habe und diese auch aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren beibehalten werde, sei die Aktie nach Erachten der Analysten der RBI nach doch äußerst hoch bewertet. Dies könne zwar teils mit den weit über dem Median der Peer-Gruppe liegenden Wachstumszahlen begründet werden (Umsatz: 16,2% vs. 2,8%, Gewinn: 18,6% vs. 4,2%), allerdings handle die Aktie aktuell zu einem Aufschlag von 53% gegenüber ihrer Vergleichsgruppe basierend auf dem KGV und EV/EBIT für 2023e.Das zweite Quartal sei für Novo Nordisk im Großen und Ganzen entsprechend den Markterwartungen ausgefallen. Die Diabetes-Sparte habe ein gemischtes Bild abgegeben, mit einem starken Ergebnis des etablierten Blockbustermedikaments Ozempic sowie eine negative Überraschung beim Hoffnungsträger Rybelsus. Im Bereich Obesity Care habe der Konzern weiterhin mit der Bedienung der Wegovy-Nachfrage gekämpft, sehe sich allerdings auf Kurs, die Situation noch in diesem Jahr zu bewältigen. Novo Nordisk stelle für die Analysten der RBI nach wie vor ein Qualitätsunternehmen im europäischen Pharmasektor dar, mit einer guten Positionierung in mehreren Wachstumsbereichen. Das Haar in der Suppe sei nach wie vor die äußerst hohe Bewertung.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher sowohl sein Kursziel von DKK 800 als auch seine "Halten"-Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk. (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: