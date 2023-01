Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

130,14 EUR +2,59% (03.01.2023, 12:36)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

968,70 DKK +2,83% (03.01.2023, 12:23)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (03.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Insulin-Weltmarktführers Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Novo Nordisk-Aktie habe in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Performance auf das Börsenparkett gezaubert und neue Rekordhöhen markiert. Gehe es nach den Analysten der amerikanischen Bank JPMorgan, sei allerdings damit Ende der Fahnenstange immer noch nicht erreicht.Die US-Bank habe Novo Nordisk in einem Ausblick auf die europäische Pharmabranche auf die "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Aktien gesetzt. Zugleich habe Analyst Richard Vosser das Kursziel der Aktie des Diabetesspezialisten von 925 auf 1.100 Dänische Kronen (147,95 Euro) erhöht und in der am Dienstag vorliegenden Studie sein Rating "Overweight" bekräftigt.Vosser rate, bei Qualitätsaktien zu bleiben. Seine 2023er-Schätzungen habe er für den Sektor nur geringfügig gesenkt, da dieser seine hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Er sehe zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betreffe, sowie auch längerfristig bis 2030. Novo Nordisk glänze durch ein dauerhaft höheres Wachstum und eine gute Pipeline. Die Aktie gehöre zu seinen "Top Picks".Nach dem Run der vergangenen Monate sei beim defensiven Titel jedoch eine Verschnaufpause überfällig. Langfristig würden die Aussichten für die Dänen blendend bleiben. Neueinsteiger sollten auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr zugreifen. Seit der Empfehlung in Ausgabe 14/17 liege der Wert inzwischen (inklusive Dividenden) unfassbare 320 Prozent im Plus. Der Titel sei auch seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil des "Schlag-den-Buffett-Depot" des AKTIONÄR.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: