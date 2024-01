Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

98,08 EUR -0,38% (18.01.2024, 13:33)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

731,20 DKK -0,16% (18.01.2024, 13:20)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (18.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Die Nachfrage nach Novo Nordisks Adipositvas- respektive Diabetes Mitteln Wegovy, Ozempic und Co mit dem Wirkstoff Semaglutid sei ungebrochen hoch. Apotheker würden nach wie vor von Lieferengpässen sprechen. Die Zahlen zum vierten Quartal würden die Dänen am 31. Januar vorlegen. Hier dürfe man gespannt sein, wie die Geschäfte im letzten Jahresviertel gelaufen seien und was der Konzern für die kommenden Monate erwarte.Die Aktie von Novo Nordisk habe zuletzt sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Die Analysten würden derweil immer optimistischer. Morgan Stanley beispielsweise habe das Kursziel von 730 auf 800 Dänische Kronen angehoben. Das Votum laute weiterhin "overweight".Noch optimistischer sei die britische Investmentbank Barclays. Auch sie vergebe das Anlageurteil "overweight", das Kursziel sehe sie aber noch etwas höher als Morgan Stanley - bei 825 dänischen Kronen. Barclays-Analystin Emily Field habe erklärt, dass sie zwar noch auf Verschreibungen von Wegovy warte. Doch klinische Studien würden nahelegen, dass die Abnehmspritze in den USA auf dem richtigen Weg sei.Und sogar die Schweizer Großbank UBS verlasse ihre bislang extrem pessimistische Einstellung zur Aktie. Sie habe Novo Nordisk von "sell" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von bislang 360 Dänischen Kronen auf jetzt 795 Dänischen Kronen mehr als verdoppelt."Aktionär"-Leser lägen seit der Empfehlung im März 2017 bereits mehr als 500 Prozent in Front. Die Aussichten würden insbesondere im Bereich Adipositas enorm stark bleiben. Zusätzliche Fantasie bestehe in der Behandlung weiterer Krankheiten.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link