Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

143,32 EUR -5,65% (04.05.2023, 10:12)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.064,80 DKK -5,20% (04.05.2023, 09:58)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das jüngste Zahlenwerk von Novo Nordisk sei äußerst robust ausgefallen. Der Umsatz des Unternehmens habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 27% (währungsbereinigt +25%) auf DKK 53,4 Mrd. verbessert, womit man Analystenschätzungen von im Schnitt DKK 51,8 Mrd. habe übertreffen können. Der operative Gewinn habe um 31% (währungsbereinigt +28%) auf DKK 25,0 Mrd. zugelegt und habe somit ebenfalls den Konsens von DKK 23,3 Mrd. komfortabel übertreffen können. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe um 41% auf DKK 8,78 zulegen können. Schlussendlich seien auch hier die Konsensusschätzungen von im Schnitt DKK 8,40 übertroffen worden.Im Zuge der starken Quartalszahlen habe das Management den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Unter der Annahme von konstanten Wechselkursen rechne man mit einem Umsatzwachstum von 24% bis 30% (zuvor: 13% bis 19%) sowie einem Anstieg des operativen Gewinns von 28% bis 34% (zuvor: 13% bis 19%). Des Weiteren werde das Aktienrückkaufprogramm des Konzerns um DKK 2 Mrd. auf DKK 30 Mrd. ausgeweitet.In einer ersten vorbörslichen Reaktion habe die Aktie des Unternehmens rund 1% zulegen können.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk lautete "Halten", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI. (Analyse vom 04.05.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: