Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.07.2023/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Nach den Abnehm-Spritzen "Ozempic" und "Wegovy" möchte das Pharmaunternehmen Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nun auch Wirkstoffe in Tablettenform auf den Markt bringen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Zielgruppe für dieses neue Medikament seien in erster Linie übergewichtige bzw. adipöse Patienten, die aufgrund ihres Körpergewichts mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert seien. Den bisherigen Studien zufolge habe durch Einnahme der Tabletten über einen Zeitraum von 68 Wochen eine Gewichtsreduktion von über 15 Prozent bei den Probanden erreicht werden können.Im Frühjahr 2018 sei das Medikament Ozempic erstmals auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt worden. Ursprünglicher Zweck dieses Medikaments des dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk sei die Behandlung von Erwachsenen gewesen, welche unter Diabetes Typ-2 leiden würden. Dabei habe es insbesondere im Rahmen einer laufenden Diät sowie bei körperlicher Aktivität zur Anwendung kommen sollen. Der Hauptwirkstoff des Medikaments heiße Semaglutid und ermögliche eine bessere Kontrolle des Blutzuckerspiegels. Darüber hinaus gebe es noch einen weiteren Effekt, den Semaglutid mit sich bringe. Es steigere das Sättigungsgefühl und reduziere den Appetit.Mit Wegovy habe Novo Nordisk 2021 eine weitere Semaglutid-Spritze auf den Markt gebracht, die sich durch eine höhere Wirkstoffkonzentration von dem Vorgänger unterscheide. Wegovy sei im Gegensatz zu Ozempic nicht für Diabetiker, sondern im Allgemeinen für übergewichtige bzw. adipöse Personen als Hilfe zum Abnehmen vorgesehen.Da sich damit jedoch auch bei normal gewichtigen Menschen mit den beiden Medikamenten schnellere Abnehmerfolge erzielen lassen würden, sei ein regelrechter Hype um diese Produkte entstanden. Auch Prominente wie Kim Kardashian und sogar Elon Musk seien von Novo Nordisks Produkten überzeugt. Im Oktober 2022 habe letzterer Wegovy als Geheimnis seiner Gewichtsabnahme bezeichnet. Der Einsatz der Arzneimittel entgegen der auf dem Etikett angegeben Verwendung, sogenannter "Off-Label-Use", sei jedoch nicht ohne Folgen geblieben. Denn die Nachfrage sei zwischenzeitlich so groß gewesen, dass es zu Lieferengpässen gekommen sei. Folglich hätten Diabetes-Patienten Schwierigkeiten gehabt, an Ozempic-Spritzen zu kommen. Dieses Problem sei zwischenzeitlich jedoch wieder behoben worden.Diese potenzielle Chance würden auch die Wettbewerber Pfizer und Eli Lilly erkennen. Pfizer-CEO, Albert Bourla, prognostiziere ein Umsatzpotenzial von bis zu 90 Milliarden Euro, weshalb sein Unternehmen ebenfalls an einem derartigen Medikament arbeite. Eli Lilly scheine in der Entwicklung einer Diät-Tablette schon etwas fortgeschrittener zu sein. Eine Studie des Unternehmens zum Wirkstoff Orfoglipron habe bei den Probanden über einen Zeitraum von 36 Wochen zu einer Gewichtsreduktion von fast 15 Prozent geführt. Dies verdeutliche, dass sich Novo Nordisk in Zukunft gegen den amerikanischen Wettbewerb behaupten müsse, um langfristig erfolgreich zu sein.Die Nachfrage von Patientenseite für derartige Produkte könnte sich in Zukunft noch verstärken. Schätzungen zufolge würden aktuell rund 14,2 Prozent aller Erwachsener weltweit an Adipositas leiden. Bis 2030 sollten es bereits an die 20 Prozent sein.Novo Nordisk sei hinsichtlich der Marktkapitalisierung eines der wertvollsten Unternehmen weltweit. Dies habe das Unternehmen vor allem durch seine starke Position im Markt für Diabetes-Medikamente erreicht. Laut eigener Aussage decke das Unternehmen 50 Prozent des weltweiten Insulinbedarfs ab. Vor diesem Hintergrund sei es kaum verwunderlich, dass im zurückliegenden Geschäftsjahr 88 Prozent des Umsatzes auf die Sparte "Diabetes and Obesity care" (dt. Diabetes- und Adipositasbehandlung) gefallen seien. Im Vergleich zu den Vorjahren habe Novo Nordisk im Jahr 2022 den Umsatz und Gewinn weiter steigern können. Auch im letzten Quartalsbericht, der Anfang Mai veröffentlicht worden sei, habe das Unternehmen einen Anstieg des Umsatzes um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemeldet. Ob sich dieser positive Trend fortsetzt oder mithilfe der neuen Diätpille sogar verstärkt wird, bleibt offen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 04.07.2023)