Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Schweizer Pharma-Riese Roche wolle sich mit der Übernahme von Carmot Therapeutics im boomenden Markt für Diabetes- respektive Abnehmpräparate positionieren. Eine Kampfansage an Novo Nordisk und Eli Lilly, die mit ihren Adipositas-Spritzen Wegovy (Semaglutid) und Zepbound (Tirzepatid) für Furore sorgen würden.Für die amerikanische Carmot Therapeutics lege Roche zunächst 2,7 Milliarden Dollar auf den Tisch, bis zu 400 Millionen Dollar könnten zudem on top an Meilensteinzahlungen fließen. Das Übernahmeobjekt sei nicht börsennotiert und befinde sich derzeit im Privatbesitz.Durch die Übernahme erhalte Roche Zugang zu einem differenzierten Portfolio von Inkretinen, also kleinen Eiweißbausteinen (Peptide), die etwa das Hungergefühl beeinflussen würden, so Roche. Konkret handele es sich beim Kandidaten CT-388 um einen Phase-2-fähigen dualen GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonisten für die Behandlung von Fettleibigkeit bei Patienten mit und ohne Typ-2-Diabetes. Der Wirkstoffkandidat habe das Potenzial, als Einzel- und Kombinationstherapie die Gewichtsabnahme zu verbessern und auf andere Indikationen ausgeweitet zu werden.Die geplante Übernahme von Carmot Therapeutics durch Roche sei strategisch absolut sinnvoll, denn der Markt für Diabetes- und Adipositasmedikamente biete langfristig enormes Marktpotenzial für mehrere Player. Bis zu einer potenziellen Zulassung einer der Carmot-Wirkstoffkandidaten werde allerdings noch viel Zeit ins Land gehen. An der Börse finde die Akquisition indes Anklang, das Papier von Roche gewinne 2 Prozent. Für den "Aktionär" gebe es derzeit mit Merck & Co, AstraZeneca oder Novartis aber attraktivere Pharma-Werte. Im Adipositas/Diabetes-Markt führt ohnehin kein Weg am Papier von Novo Nordisk vorbei, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: