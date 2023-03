Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das als Hoffnungsträger zur Behandlung von Adipositas gehandelte Biotech-Unternehmen Altimmune habe am Dienstag mit seinen Studiendaten enttäuscht. Das Sicherheitsprofil habe nicht überzeugen können. Während Altimmune mehr als 50 Prozent eingebrochen sei, könne Novo Nordisk profitieren. Die Dänen hätten bereits ein wirksames zugelassenes Mittel im Portfolio.Dementsprechend zuversichtlich würden sich auch weiter die Analysten zeigen. Deutsche Bank Research habe die Einstufung für Novo Nordisk auf "buy" mit einem Kursziel von 1.200 dänischen Kronen belassen. Studiendaten des US-Herstellers Altimmune bei dessen Mittel gegen Fettleibigkeit hätten gewisse Sicherheitsmängel belegt, daher scheide dieses als erhebliches Wettbewerbsrisiko für die Produkte von Novo Nordisk vorerst aus, so Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.Unterdessen sehe er die Diskussion um eine mögliche Einbeziehung der Arzneien gegen Fettleibigkeit in den Vergütungskatalog der staatlichen Krankenversicherung in den USA als positiv an. Damit käme zwar das Thema Preisverhandlungen wieder auf den Tisch, dies sollte für die Dänen aber kein Problem sein. Angesichts der robusten Verschreibungstrends für das Präparat Wegovy bleibe er für die Aktie weiter positiv gestimmt.Die Investmentbank Stifel habe das Kursziel für Novo Nordisk vor Kurzem ebenfalls von 950 auf 1.205 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Eric Le Berrigaud traue laut seiner jüngsten Studie dem Markt für Adipositas-Medikamente ein starkes Wachstum zu, wovon der dänische Konzern mit seinem Mittel Wegovy profitieren dürfte. Der Experte habe seine Schätzungen angehoben und liege nun für die Jahre 2025/26 deutlich über den Erwartungen am Markt. Mit dem Nachrichtenfluss zu Wegovy und weiteren wichtigen Studiendaten voraussichtlich zur Jahresmitte seien auch die nächsten Monate voller Kurstreiber.Anleger lassen deswegen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im März 2017 habe sich die Aktie mittlerweile mehr als vervierfacht. (Analyse vom 22.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link