Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

122,28 EUR -1,63% (08.03.2024, 12:23)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

911,60 DKK -0,87% (08.03.2024, 12:14)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (08.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nahezu ohne Pause klettere die Aktie von Novo Nordisk derzeit von einem Hoch zum nächsten. Mit dem Kurssprung vom Donnerstag habe es das Unternehmen sogar unter die zwölf wertvollsten Unternehmen weltweit geschafft. Damit habe der dänische Biopharmakonzern nun auch Tesla hinter sich gelassen. Und die Rally dürfte noch nicht zu Ende sein. Auch Analysten würden immer optimistischer.Am Donnerstag habe der Novo Nordisk beim Börsenwert umgerechnet in Dollar die Marke von 600 Milliarden durchbrochen. Nach dem schwachen Verlauf der Tesla-Aktie zuletzt liege der Börsenwert des US-Elektroautobauers mittlerweile nur noch bei 568 Milliarden Dollar. Novo Nordisk habe nun den zwölften Platz in der Rangliste übernommen.Am Kapitalmarkttag, der gestern stattgefunden habe, habe Novo Nordisk in vielerlei Hinsicht überzeugen können. Besonders gut seien die Daten eines Abnehmmittels in Tablettenform, das in Phase 1 untersucht werde, aufgenommen worden.Die Analysten würden derweil immer zuversichtlicher für die Aktie von Novo Nordisk. Deutsche Bank Research habe das Kursziel von 950 auf 1.100 dänische Kronen angehoben und die Einstufung "buy" bestätigt. Die Veranstaltung habe den Eindruck vermittelt, dass der Hersteller von Diabetes- und Abnehmpräparaten die einzigartige thematische Chance, die sich ihm biete, entschlossen mit beiden Händen ergreife, so Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag veröffentlichten Studie.Die Aktie von Novo Nordisk bleibe ein Dauerbrenner. Auch wenn die Bewertung mittlerweile sicher nicht mehr günstig sei, die extrem starken Aussichten würden dies relativieren.Anleger, die seit der Empfehlung des "Aktionär" im März 2017 bei der Aktie investiert sind, liegen mittlerweile 676 Prozent in Front. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link