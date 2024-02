Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Nach der jüngsten Rally auf ein neues Allzeithoch bei knapp 800 Dänische Kronen (DKK) gönne sich die Novo Nordisk-Aktie zum Wochenschluss eine kleine Verschnaufpause. Doch die Rally könnte bald weitergehen. Analysten sähen weiteres deutliches Potenzial, die Kursziele seien zuletzt reihenweise nach oben angepasst worden. Und auch von der Newsseite sei im laufenden Jahr einiges zu erwarten.Das Pharmaunternehmen habe in dieser Woche die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Der Umsatz sei wechselkursbereinigt um 36 Prozent auf 232,2 Mrd. DKK gestiegen, umgerechnet etwa 31,2 Mrd. Euro. Der operative Gewinn habe wechselkursbereinigt um 44 Prozent auf 102,6 Mrd. DKK zugelegt. Im laufenden Jahr solle sich das Wachstum zwar etwas verlangsamen, aber weiterhin ein hohes Niveau haben. Novo Nordisk prognostiziere ein Umsatzplus von 18 bis 26 Prozent. Der Gewinn solle zwischen 21 und 29 Prozent zulegen. Michael Shah, Analyst bei Bloomberg Intelligence, könne sich aber durchaus noch bessere Zahlen vorstellen - er habe den Ausblick von Novo Nordisk für 2024 als "konservativ" bezeichnet.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel von 825 auf 900 DKK angehoben. Für das laufende und kommende Jahr erwarte Analystin Emily Field nun höhere Umsätze. Noch optimistischer sei die Deutsche Bank. Sie habe das Kursziel von 850 auf 950 DKK erhöht.Spannend werde es bei Novo Nordisk demnächst, was eine Zulassungserweiterung für sein enorm nachgefragtes Abnehmmittel angehe. Laut der Nachrichtenagentur Reuters prüfe die EU-Aufsicht EMA derzeit, ob das Mittel auch zur Prävention von Herzinfarkten und Schlaganfällen zum Einsatz kommen könnte. Auch in den USA sei ein Antrag auf Zulassungserweiterung gestellt worden. Novo Nordsik habe im August vergangenen Jahres hierzu starke Daten präsentiert. Stark in diesem Zusammenhang: Die Dänen seien der Konkurrenz um Eli Lilly hier deutlich voraus. Die Daten des US-Konzerns zur Wirkung ihres Mittels bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen würden erst 2027 erwartet.Anleger lassen die Gewinne laufen - auch wenn nach der starken Performance zuletzt durchaus auch einmal ein Rücksetzer einkalkuliert werden muss, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link