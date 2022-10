Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

103,98 EUR +2,36% (03.10.2022, 19:43)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

773,60 DKK +1,60% (03.10.2022, 20:16)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (03.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Dänen könnten einmal mehr mit positiven Studiendaten bei den Marktteilnehmern punkten. Novo Nordisk habe den zuvor definierten primären Endpunkt in der ONWARDS-5-Studie mit dem Insulin-Präparat Icodec zur Behandlung von Menschen mit Diabetes-Typ-2 erreicht. Bei den Analysten von J.P. Morgan kämen die Daten gut an.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Novo Nordisk auf "overweight" mit einem Kursziel von 925 Dänische Kronen (124,38 Euro) belassen. Die jüngsten Daten zur ONWARDS-5-Studie hätten die starke Wirksamkeit wöchentlicher Gaben von Insulin Icodec im Vergleich zu täglichen Gaben bestätigt, habe Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Auch Barclays stufe den Biopharma-Titel weiter mit "overweight" ein, beziffere das Kursziel jedoch nur auf 825 Kronen (110,94 Euro). Bei der nächsten Quartalsbilanz dürften die Investoren sich vor allem darauf konzentrieren, ob das Anti-Fettleibigkeit-Medikament Wegowy früher als zum Jahresende wieder anspringe, so Analystin Emily Field.Die Aktie von Novo Nordisk habe sich als defensives Investment im schwachen Gesamtmarkt zuletzt behaupten können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: