Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

94,98 EUR +1,98% (02.11.2023, 14:02)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

709,80 DKK +3,21% (02.11.2023, 13:49)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk habe im dritten Quartal mehr verdient als von den Analysten erwartet. Die Aktie reagiere mit einem Plus von gut einem Prozent auf 694,90 Dänische Kronen. Das Unternehmen habe bereits Mitte Oktober Indikationen für das dritte Quartal bekannt gegeben und seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht.Ein florierendes Geschäft mit Medikamenten bei Diabetes und gegen Fettleibigkeit habe Novo Nordisk im dritten Quartal deutlich mehr Gewinn beschert. Unter dem Strich habe der Überschuss im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 22,5 Milliarden dänische Kronen (rund drei Milliarden Euro) zugelegt. Die Umsätze seien im dritten Quartal wechselkursbereinigt um 38 Prozent beziehungsweise nominal um 29 Prozent auf 58,7 Milliarden Kronen gestiegen.Insbesondere das US-Geschäft sei stark verlaufen. Die Umsätze hätten dort insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Appetitzügler Wegovy und Diabetes-Medikament Ozempic kräftig angezogen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um ein Drittel auf 26,9 Milliarden Kronen zugelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn vor Zinsen und Steuern hätten die Prognosen im Vorfeld niedriger gelegen.Vor Kurzem erst habe Novo Nordisk den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Demnach sollten die Erlöse um 32 bis 38 Prozent steigen. Zuvor habe der Konzern ein Plus im Bereich von 27 bis 33 Prozent in Aussicht gestellt. Beim operativen Gewinn (EBIT) rechne der Konzern mit einem Plus von 40 bis 46 Prozent. Bislang habe die Prognose hier bei 31 bis 37 Prozent gelegen.Und auch "Der Aktionär" bleibt optimistisch und empfiehlt die Gewinne bei Novo Nordisk laufen zu lassen - seit der Erstempfehlung des "Aktionär" immerhin fast 500 Prozent, so Marion Schlegel. Günstig sei die Aktie zwar nicht mehr, der Wirkstoff Semaglutid habe aber das Potenzial, in Zukunft noch bei einigen Krankheiten für Aufsehen zu sorgen. (Analyse vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link