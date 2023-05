Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (08.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk habe einen Lauf. Selbst der enttäuschende Quartalsumsatz des großen Hoffnungsträgers Wegovy habe den dänischen Wert nur kurzzeitig stoppen können. Rückenwind würden einmal mehr positive Analystenkommentare verleihen, die trotz der starken Kursentwicklung noch Aufwärtspotenzial sehen würden.Deutsche Bank Research habe die Einstufung für Novo Nordisk nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.450 Dänische Kronen (194,74 Euro) belassen. Kursschwächen sollten Anleger zum Kauf nutzen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis am Freitag.Weniger Potenzial sieht indes die Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "outperform" mit einem Kursziel von 1.250 Dänische Kronen (167,88 Euro) bestätigt. Die Quartalszahlen des Pharmakonzerns hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, so Analyst Dominic Lunn.Auch J.P. Morgan bleibe seiner Linie treu und belasse Novo Nordisk auf "overweight" mit einem Kursziel von 1.200 Dänische Kronen (161,16 Euro) belassen. Die Aktie stehe zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Wegen der starken Quartalszahlen und des angehobenen Ausblicks habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Insulinhersteller deutlich angehoben, so Experte Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie.Mitte April hätten die Dänen bereits die Guidance massiv erhöht. Novo Nordisk peile laut der überarbeiteten Prognose ein Umsatzwachstum von 24 bis 30 Prozent an, der operative Gewinn solle um 28 bis 34 Prozent zulegen. Zuvor hätten die Dänen für beide Kennzahlen ein Plus von jeweils 13 bis 19 Prozent in Aussicht gestellt.Langfristig bleibt der Wert für den "Aktionär" ein Top-Investment - und der Titel weiter ein Bestandteil vom "Schlag-den-Buffett-Depot". (Analyse vom 08.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link