Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

128,50 EUR +0,42% (17.01.2023, 12:07)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

956,30 DKK +0,38% (16.01.2023, 11:53)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (17.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Novo Nordisk-Aktie habe sich nur eine kurze Verschnaufpause gegönnt. Im Bereich von 900 DKK (Dänische Kronen) habe das Papier zuletzt wieder nach oben gedreht. Damit rücke das erst Anfang Januar bei 976,30 DKK markierte Allzeithoch wieder in Reichweite. Unterstützung habe das Papier zuletzt auch von einer Analysteneinschätzung erhalten.Deutsche Bank Research habe das Kursziel für die Novo Nordisk-Aktie von 1.000 auf 1.200 DKK erhöht und die Einstufung auf "buy" belassen. Offenbar sei der positive Wendepunkt für die Verschreibungen des Abnehm-Medikaments Wegovy endlich gekommen, habe Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Hinzukomme eine überraschende Anwendungserweiterung für das Diabetes-Medikament Rybelsus.Im Bereich Diabetes und Adipositas führe an Novo Nordisk kein Weg vorbei. Günstig sei das Papier aber sicher nicht mehr. Langfristig teile "Der Aktionär" jedoch die positive Einschätzung der Deutschen Bank. Die Aussichten des dänischen Unternehmens würden stark bleiben. Gelinge der Novo Nordisk-Aktie der Sprung auf ein neues Allzeithoch, wäre dies ein neues positives Signal. Anleger könnten mit einem Stopp bei 88 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: