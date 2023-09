NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

671,10 DKK -1,53% (13.09.2023, 09:48)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (13.09.2023/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S unter die Lupe.Die Novo Nordisk-Aktie notiere heute rund 50% tiefer als noch am Dienstag. Grund zur Panik sei dies allerdings nicht. Es habe einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 2. Jeder Anleger hat ein zusätzliches Papier für jede gehaltene Novo-Nordisk-Aktien ins Depot gebucht bekommen.Letztendlich ändere sich für Anleger damit nichts. Summa summarum bleibe die Anlagesumme gleich. Novo Nordisk habe in der Vergangenheit bereits mehrere Aktiensplits durchgeführt. Letztendlich gehe es darum, die Aktien optisch zu verbilligen. Anleger sollten zudem beachten, dass Novo Nordisk jetzt unter der neuen ISIN/WKN zu finden sei.Die Aktie von Novo Nordisk sei derzeit nicht zu bremsen. Sie klettere von einem Hoch zum nächsten. Eine Verschnaufpause sei nun mittlerweile überfällig. Langfristig würden die Aussichten jedoch hervorragend bleiben und nicht nur im Bereich Adipositas. Anleger sollten deswegen ihre Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2023)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:89,91 EUR -2,80% (13.09.2023, 10:04)