Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

180,94 EUR -1,11% (08.09.2023, 09:12)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.352,60 DKK 0,00% (08.09.2023, 09:13)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (08.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das Diabetes-Medikament Ozempic aus dem Hause Novo Nordisk bekomme namhafte Konkurrenz in Großbritannien. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg erhalte auch Mounjaro vom Hauptkonkurrenten Eli Lilly die Rückendeckung der lokalen Gesundheitskostenbehörde. Beide Medikamente seien allerdings nur zur Behandlung von Patienten mit Diabetes Typ 2 zugelassen.Helen Knight, Direktorin beim National Institute for Health and Care Excellence (NICE), erkläre, dass Mounjaro das Potenzial habe, "eine wirksame und preiswerte Behandlungsmöglichkeit bieten". Allerdings fehle dem Präparat von Eli Lilly noch die Zulassung zur Behandlung von Fettleibigkeit.Hier sei Novo Nordisk dem US-Konkurrenten bereits einen Schritt voraus: Seit Wochenbeginn sei in Großbritannien Wegovy in dieser Indikation erhältlich (sowohl Ozempic als auch Wegovy würden auf dem Wirkstoff Semaglutid basieren). Die Bedingungen: Patienten müssten den Gewichtsmanagementdienst des National Health Service (NHS) in Anspruch nehmen, an mindestens einer gewichtsbedingten Erkrankung leiden und einen Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 35 haben. So würden die Empfehlungen des National Institute for Care and Excellence lauten, habe CNBC berichtet.Die massive Nachfrage nach Wegovy und anderen Diabetes- beziehungsweise Adipositas-Medikamenten habe bei der Aktie von Novo Nordisk in den vergangenen Jahren für eine Neubewertung des Unternehmens gesorgt. Auch am Donnerstag habe der Wert die Rekordjagd fortgesetzt und bei 1.360,20 Dänische Kronen (182,35 Euro) eine neue Bestmarke markiert."Der Aktionär" bleibt dennoch auf der Seite der Optimisten beim derzeit wertvollsten europäischen börsennotierten Unternehmen, so Michel Doepke. Seit "Aktionär"-Empfehlung im März 2017 belaufe sich das Kursplus inzwischen auf über 500 Prozent. (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: