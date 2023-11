Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

95,25 EUR -1,05% (27.11.2023, 13:27)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

712,50 DKK -0,59% (27.11.2023, 13:13)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (27.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nachfrage nach den Arzneimitteln von Novo Nordisk sei enorm. Der dänische Pharmakonzern arbeite deswegen mit Nachdruck an einem Ausbau seiner Kapazitäten. Erst Anfang November habe Novo Nordisk einen Investitionsplan in Höhe von umgerechnet rund 5,6 Milliarden Euro für den Bau einer Produktionsstätte im Heimatland Dänemark präsentiert. In der vergangenen Woche habe der Konzern eine Milliardeninvestition in den Ausbau der Produktion in Frankreich angekündigt.In Frankreich investiere der Konzern jetzt 2,1 Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag gemeldet habe. Der Konzern reagiere damit auf die hohe Nachfrage nach seinen populären Medikamenten zur Gewichtsreduzierung, die zu Lieferengpässen geführt habe, heiße es."Diese angekündigte bedeutende Investition bestätigt die Bedeutung unseres französischen Produktionsstandorts, einer unserer strategischen Produktionsstätten, als Eckpfeiler unseres Unternehmenswachstums. Indem wir die Kompetenzen und die Infrastruktur, die wir bereits am Standort haben, optimal nutzen, erweitern wir unsere Kapazitäten auf effiziente Weise", habe Lone Charlotte Larsen, Corporate Vice President von Novo Nordisk Production Chartres, gesagt.Mit den neuen Anlagen werde sich die Grundfläche des Standorts mehr als verdoppeln. Die Anlage werde als Multiproduktanlage konzipiert, um aktuelle und künftige Prozesse zu berücksichtigen.Bei Novo Nordisk laufe es derzeit wie am Schnürchen. Die Aktie notiere nur knapp unter dem Rekordhoch von Mitte Oktober. "Der Aktionär" bleibe ganz klar zuversichtlich für das Papier, dreistellige Eurokurse dürften nur eine Frage der Zeit sein. Derzeit nehme die Aktie gerade wieder Fahrt auf in Richtung der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link