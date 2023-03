Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

132,12 EUR +0,90% (17.03.2023, 14:06)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

984,10 DKK +1,12% (17.03.2023, 13:56)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (17.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Nach einer kurzen Verschnaufpause zuletzt gebe die Aktie von Novo Nordisk schon wieder Gas. Sie gewinne auf Xetra gut zwei Prozent auf 133,28 Euro (umgerechnet 992,41 Dänische Kronen). Damit habe die Aktie direkt die 38-Tage-Linie zurückerobern können. Zudem bleibe das Papier auf Tuchfühlung zu dem erst Anfang März bei 137,56 Euro markierten Rekordhoch.Zuletzt hätten gleich mehrere Analysten ihre Kursziele erhöht. Die US-Bank Citigroup habe das Kursziel für Novo Nordisk von 960 auf 1.200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Peter Verdult habe in einer am Montag vorliegenden Studie gleich mehrere Gründe für frische Perspektiven für den dänischen Diabetesspezialisten genannt: Die Dynamik im Markt der sogenannten GLP-1-basierten Behandlungen, Fortschritte in der Forschungspipeline, anhaltend steigende Investitionen in höheres Wachstum sowie der positive Barmittelumschlag aus dem starken US-Wachstum.Auch die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Novo Nordisk nach einer Untersuchung zur Verbreitung von Übergewicht und Diabetes von 1.100 auf 1.200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Untersuchung untermauere die Einschätzung, dass der Gewinn je Aktie von Novo Nordisk bis 2030 jährlich prozentual zweistellig zulegen dürfte, so Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzprognosen habe der Experte für diesen Zeitraum um 5 bis 50 Prozent erhöht.Die noch recht jungen GLP-1-basierten Behandlungen würden in der Gesundheitsindustrie als wichtige Entwicklung gelten und seien zunehmend im Kommen. Bei den betroffenen Diabetes-2-Patienten funktioniere ein bestimmtes körpereigenes Hormon nur unzureichend - es werde daher nachgeahmt, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Die Pharmaexperten von J.P. Morgan würden mit einem weltweiten Umsatz von 39 Milliarden Dollar im Jahr 2025 rechnen, nur fünf Jahre später dürfte die Summe ihren Schätzungen zufolge bereits auf 67 Milliarden Dollar wachsen.Solange das Momentum bei der Aktie aber stimmt, lassen Anleger die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im März 2017 habe sich die Aktie mittlerweile mehr als vervierfacht. Langfristig bleibe "Der Aktionär" ganz klar optimistisch. (Analyse vom 17.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link