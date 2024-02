Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

105,28 EUR -0,68% (01.02.2024, 14:48)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

786,50 DKK +1,51% (01.02.2024, 14:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (01.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Das Unternehmen habe am Mittwoch seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf 2024 präsentiert. Zudem habe Novo Nordisk ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 20 Mrd. Dänischen Kronen (DKK) angekündigt. An der Börse sei dies gut angekommen.Die Novo Nordisk-Aktie sei am heutigen Donnerstag bis auf 795,70 DKK und damit auf den nächsten neuen Rekordstand geklettert. Das Niveau habe allerdings zuletzt nicht verteidigt werden können. Der Titel sei gut zehn Kronen zurückgekommen auf zuletzt 782,00 DKK.Der Pharma-Gigant habe unterm Strich einen Gewinn von 83,7 Mrd. DKK veröffentlicht, umgerechnet gut elf Mrd. Euro. Das entspreche einem Plus von 51 Prozent im Vergleich zu 2022.Im laufenden Jahr dürfte sich das Wachstum allerdings wegen der Konkurrenz durch Eli Lilly wohl etwas abschwächen. Das Marktpotenzial allein im Bereich Adipositias sei aber dennoch weiterhin groß, auch wenn weitere Rivalen hinzukämen. Zudem bestehe die große Fantasie, dass Novo Nordisks Mittel um den Wirkstoff Semaglutid auch bei anderen Krankheiten wirken könnte.Die Ergebnisse und der Ausblick würden zeigen, dass Novo Nordisk weiter auf einem starken Wachstumspfad sei. AKTIONÄR-Leser würden sich seit der Empfehlung im März 2017 bereits mehr als 500 Prozent in Front befinden. DER AKTIONÄR sehe weiterhin Potenzial bei der Aktie.Anleger lassen die Gewinne bei der Novo Nordisk-Aktie laufen - auch wenn nach der starken Performance zuletzt durchaus auch einmal ein Rücksetzer einkalkuliert werden muss, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link