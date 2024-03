Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

118,50 EUR -1,17% (21.03.2024, 10:04)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

885,90 DKK -1,78% (21.03.2024, 09:50)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (21.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Die Nachfrage nach den Adipositas- respektive Diabetes-Medikamenten von Novo Nordisk und Eli Lilly scheine derzeit keine Grenzen zu kennen. Gehe es nach den wöchentlichen Verschreibungen, hätten die Amerikaner mit ihrem Abnehmmedikament Zepbound (auf Basis von Tirzepatid) inzwischen das Konkurrenzprodukt Wegovy eingeholt.Wie "Benzinga" in Bezug zu jüngsten Daten berichte, habe Zepbound nun in einer einzigen Woche mehr Verschreibungen verzeichnet als Wegovy von Novo Nordisk. Und das, obwohl Zepbound erst im Dezember von Eli Lilly auf dem US-Markt eingeführt worden sei. Wegovy dagegen sei seit gut zwei Jahren in den USA erhältlich.Die Anzeichen würden sich verdichten, dass Eli Lilly mit Zepbound dynamischer unterwegs sei als Novo Nordisk mit Wegovy. Das spiegele sich seit vielen Quartalen allerdings bereits in einer deutlich höheren Bewertung bei Eli Lilly wider. Der wertvollste börsennotierte Pharma-Konzern werde an der Börse mit einem sportlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62 für 2024 gehandelt. Dem dänischen Rivalen Novo Nordisk genehmige der Kapitalmarkt derzeit ein KGV von 38. Viking Therapeutics habe zuletzt mit starken Daten zum eigenen Adipositas-Hoffnungsträger VK2735 für Schlagzeilen sorgen können.Adipositas-Aktien würden die Anleger derzeit elektrisieren. AKTIONÄR-Leser seien bei Novo Nordisk inzwischen seit knapp sieben Jahren an Bord, das Kursplus inklusive Dividenden belaufe sich auf rund 700 Prozent. Bei der Eli Lilly-Aktie seien seit Erstempfehlung inzwischen 150 Prozent an Kursgewinnen angelaufen, bei Viking Therapeutics sogar 270 Prozent seit Anfang Dezember. Unter den Large Caps erhält Novo Nordisk weiterhin den Vorzug, bei der spekulativen Viking Therapeutics bleiben Anleger nach Teilgewinnen mit der Restposition investiert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: