Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 975,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 13.07.2022 925,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 07.06.2022 915,00 Overweight Morgan Stanley Mark Purcell 15.07.2022 900,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 14.07.2022 900,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 21.06.2022 896,00 Buy Guggenheim Securities Seamus Fernandez 31.05.2022 875,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 18.07.2022 820,00 Neutral Credit Suisse Dominic Lunn 12.07.2022 800,00 Halten RBI Benedikt-Luka Antic 31.05.2022 780,00 Hold Berenberg Bank Luisa Hector 27.05.2022 750,00 Neutral Exane BNP Paribas Richard Parkes 27.06.2022 703,00 Neutral Bryan, Garnier & Co Jean-Jacques Le Fur 05.05.2022 700,00 Sell UBS Michael Leuchten 28.06.2022 540,00 Underperform Jefferies Peter Welford 29.04.2022

Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

114,34 EUR +0,88% (02.08.2022, 16:53)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

850,30 DKK +0,38% (02.08.2022, 16:49)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (03.08.2022/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 975,00 DKK (Dänische Krone) oder 540,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 4. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel vor Quartalszahlen von 935 auf 975 DKK angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Dänen dürften von einer regen Nachfrage nach ihren Produkten profitiert haben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am 13. Juli vorliegenden Studie. Der Spezialist für Medikamente gegen Diabetes habe allerdings zuletzt auf Lieferengpässe hingewiesen.Ein niedrigeres Kursziel für Novo Nordisk sieht hingegen die Schweizer Großbank UBS, die die Aktie von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 700 DKK genannt hat. Die Premiumbewertung des Diabetesspezialisten impliziere ein vermutlich nicht zu haltendes Wachstumstempo, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am 28. Juni vorliegenden Studie. Die Dänen müssten sich angesichts ihrer Abhängigkeit vom Blutzuckersenker Semaglutid neu erfinden und viel investieren, so der Experte. Die "neue Novo" werde aus Ertragssicht dann anders aussehen.Außerdem hat Barclays-Analystin, Emily Field, in einem am 18. Juli vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche die meisten Bewertungsmodelle angepasst. Angesichts der Defensivqualitäten des Sektors dürfte das zweite Quartal stark geblieben sein, so die Expertin. Der Sektorindex sei dem Aktienmarkt angesichts hoher Inflation zuletzt davongelaufen. Um den dänischen Diabetesspezialisten sei es zuletzt ruhig gewesen. Im Fokus stehe die Erprobung von Wegovy bei Übergewichtigen auf Senkung von Herzinfarktrisiken. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "overweight" mit einem Kursziel von 875 DKK belassen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: