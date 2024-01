Kursziel

Novo Nordisk-Aktie Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 850 DKK Buy Deutsche Bank - 10.01.2024 850 DKK Overweight JP Morgan - 05.12.2023 120 USD Overweight Morgan Stanley - 23.01.2024 120 USD Overweight Cantor Fitzgerald - 01.12.2023 795 DKK Neutral UBS - 16.01.2024 115 USD Outperform TD Cowen Michael Nedelcovych 04.12.2023 115 USD Buy Argus Research - 01.12.2023 770 DKK Kaufen RBI Raphael Schicho 04.01.2024



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

100,48 EUR +1,02% (29.01.2024, 22:26)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

745,70 DKK +1,87% (29.01.2024, 16:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (30.01.2024/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 850,00 DKK (Dänische Krone) oder 770,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 31. Januar die Zahlen zum vierten Quartal 2023 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, hat u.a. die Deutsche Bank mit 850 DKK am 10. Januar das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen.Etwas pessimistischer zeigt sich Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), denn er hat für die Novo Nordisk-Aktie 770 DKK ausgegeben. Die Erwartungen an den scheinbar grenzenlosen Obesity-Care Markt würden wachsen und wachsen und damit auch die Aktie von Novo Nordisk. Auch wenn die Bewertung die Entwicklung der Aktie im Zaum halten werde, sehe Schicho trotzdem eine vielversprechende Zukunft.Novo Nordisk zeige weiterhin ein beeindruckendes Wachstum, angetrieben von der starken Nachfrage nach Diabetes- und Obesity-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy. Der stark wachsende Markt habe aufgrund der Obesity-Krise vor allem in den Industrieländern enormes Potenzial und werde wohl auch in den nächsten Jahrzehnten in den Entwicklungsländern Fahrt aufnehmen. Hier sei Novo der Platzhirsch und werde es, gemeinsam mit seinem amerikanischen Counterpart, auch bleiben.Allerdings sei die Aktie derzeit hoch bewertet, mit einem Aufschlag von über 50% im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen. Novo setze auch weiterhin auf Innovation, mit der Entwicklung des Medikaments CagriSema und Kooperationen im Bereich der kardiometabolischen Krankheiten. Diese Strategien könnten die Produktvielfalt erhöhen und das Wachstum weiter fördern.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: