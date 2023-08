Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.550,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 15.08.2023 1.450,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 21.08.2023 1.370,00 Overweight Morgan Stanley Mark Purcell 22.08.2023 1.330,00 Hold DNB Markets Rune Dahl 11.08.2023 1.200,00 Overweight JP Morgan Richard Vosser 25.08.2023 850,00 Underperform Jefferies Peter Welford 10.08.2023 720,00 Sell UBS Michael Leuchten 11.08.2023



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

175,30 EUR +0,92% (29.08.2023, 21:30)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.295,00 DKK +0,15% (29.08.2023, 16:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (29.08.2023/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.550,00 DKK (Dänische Krone) oder 720,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 10. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 10. August berichtete, habe ein florierendes Geschäft mit Medikamenten bei Diabetes und gegen Fettleibigkeit den Pharmahersteller Novo Nordisk im ersten Halbjahr angetrieben. Die Dänen hätten nun nochmals ihre Jahresprognose erhöht. So solle der Umsatz 2023 zu konstanten Wechselkursen um 27 bis 33 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am 10. August in Baegsvaerd mitgeteilt habe. Zuvor hätten 24 bis 30 Prozent Zuwachs im Plan gestanden.In den ersten sechs Monaten des Jahres habe Novo Nordisk den Erlös wechselkursbereinigt um 30 und nominal um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 107,7 Milliarden DKK (14,45 Mrd. Euro) gesteigert. Vor allem in den USA seien die Umsätze kräftig angesprungen. Dort profitiere der Konzern von einer starken Nachfrage nach seinem Appetitzügler Wegovy. Der starke Andrang habe zu Lieferengpässen beim Unternehmen geführt - diese dürften in den Vereinigten Staaten andauern, habe es dazu jetzt von Novo Nordisk geheißen.Das operative Ergebnis sei gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um fast ein Drittel auf 48,9 Milliarden Kronen gestiegen. Auch für diese Kennziffer lege Novo Nordisk die Messlatte höher und habe auf 31 bis 37 Prozent erhöht, das seien jeweils 3 Prozentpunkte mehr als bisher.Unter dem Strich erwirtschafteten die Dänen im Berichtszeitraum mit gut 39,2 Milliarden Kronen 43 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte des Vorjahres, so die dpa-AFX ergänzend.Der größte Pessimist ist der UBS-Analyst, Michael Leuchten, mit einem Kursziel, das bei einem bestätigten "sell"-Votum nur 720 DKK lautet. Umsatz und Ergebnis des dänischen Pharmakonzerns und Insulinspezialisten seien unter den Markterwartungen ausgefallen, habe Leuchten in einer am 11. August vorliegenden Studie geschrieben. Die neue Prognose liege in der Mitte der Spanne um bis zu 3 Prozent unter dem Marktkonsens.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: