Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.550,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 03.08.2023 1.350,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 08.08.2023 1.250,00 Outperform Credit Suisse Lorenzo Biasio 11.07.2023 1.200,00 Overweight JP Morgan Richard Vosser 08.08.2023 1.170,00 Halten RBI Benedikt-Luka Antic 30.05.2023 1.150,00 Hold Berenberg Bank Kerry Holford 20.06.2023 850,00 Underperform Jefferies Peter Welford 08.08.2023 720,00 Sell UBS Michael Leuchten 12.07.2023

Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

170,12 EUR +16,01% (08.08.2023, 20:18)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.279,80 DKK +17,26% (08.08.2022, 16:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (09.08.2023/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.550,00 DKK (Dänische Krone) oder 720,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 10. August die Zahlen zum 2. Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Barclays. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für den Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 1.350 DKK belassen. Das Ergebnis von Wegovy hätte man sich nicht besser erhoffen können, habe Analystin Emily Field am Dienstagmittag, 8. August, in ihrer ersten Reaktion auf Resultate der Select-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion geschrieben. Die Analystin habe von einem regelrechten "Homerun" gesprochen. Die Kursreaktion mit einem niedrig-zweistelligen Zuwachs habe Emily Field für diesen Ausgang so erwartet.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Novo Nordisk kommt dagegen vom Analysehaus Jefferies: Die Einstufung wurde auf "underperform" mit einem Kursziel von 850 DKK belassen. Wegovy habe bei Patienten mit kardiologischen Vorerkrankungen die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, habe Analyst Peter Welford am 8. August in seiner ersten Reaktion auf Resultate der Select-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion geschrieben. Aus seiner Sicht seien die Markterwartungen vermutlich übertroffen worden. Detaillierte Daten erwarte Welford Mitte November.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: