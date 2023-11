Kursziel

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.550,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 13.09.2023 1.500,00 Overweight JP Morgan Richard Vosser 07.09.2023 1.220,00 Hold Berenberg Bank Luisa Hector 05.09.2023 850,00 Underperform Jefferies Peter Welford 10.08.2023 825,00 Overweight Barclays Capital - 16.10.2023 778,00 Buy Guggenheim Securities Seamus Fernandez 17.10.2023 755,00 Hold DNB Markets - 16.10.2023 745,00 Buy Citigroup - 16.10.2023 720,00 Sell UBS Michael Leuchten 05.09.2023 690,00 Halten RBI Raphael Schicho 27.09.2023

Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

90,85 EUR -0,58% (31.10.2023, 16:54)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

676,60 DKK -0,16% (31.10.2023, 16:42)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (01.11.2023/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.550,00 DKK (Dänische Krone) oder 690,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 2. November die Zahlen zum dritten Quartal 2023 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Deutsche Bank Research. Analyst Emmanuel Papadakis hat die Einstufung für den Titel nach einer Umfrage zum Thema Fettleibigkeit auf "buy" mit einem Kursziel 1.550 DKK belassen. Das Potenzial neuartiger, sicherer und wirksamer Medikamente gegen diese Krankheit werde von dem Ergebnis der Umfrage weiter untermauert, habe Papadakis in einer am 13. September vorliegenden Studie geschrieben.Die niedrigste Kursprognose für Novo Nordisk kommt dagegen von der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Analyst Raphael Schicho hat die Aktie in einer Aktienanalyse vom 27. September unter die Lupe genommen. Novo Nordisk sei und bleibe weiterhin ein führender Anbieter von Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und Obesity Care. Das Unternehmen sei gut positioniert, um von den steigenden Anforderungen in diesen Bereichen profitieren zu können.Die positiven Entwicklungen, wie die SELECT Studie, die Marktführerschaft im Bereich Diabetes und Obesity Care sowie die demografischen und wirtschaftlichen Trends, würden das Unternehmen in den nächsten Jahren weiter voranbringen. Allerdings werde der Wettbewerb im Obesity Care Markt zunehmen und die Langzeitfolgen von Semaglutide seien noch unklar. Auch die Bewertung des Unternehmens preise nahezu perfekte Performance ein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: